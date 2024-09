La prima Bentley Continental GT di quarta generazione è uscita dalla catena di montaggio della fabbrica di Crewe nello stesso giorno del 136esimo compleanno di Walter Owen Bentley, fondatore della Casa.

Con le stesse specifiche dell'auto usata per il lancio del modello, la prima della nuova serie è stata verniciata in Tourmaline Green, con interni Gravity Grey e Mandarin. L'auto inizierà la sua vita come vettura della flotta stampa del Regno Unito, prima di entrare a far parte della Heritage Collection di Bentley.

Una collezione unica

La prima Bentley Continental GT di nuova generazione sarà destinata a entrare a far parte della Heritage Collection della Casa, ovvero una collezione composta da 45 vetture, tra cui alcune delle Bentley più straordinarie mai realizzate, che rappresentano ogni decennio dei 105 anni di storia dell'azienda. L'auto sarà seguita nella linea di produzione dai primi esemplari realizzati per i clienti privati.

Bentley Continental GT Speed (2024)

Ancora più potente

La Bentley Continental GT per questo 2024 è stata completamente rinnovata ed è diventata ibrida in versione Speed. La coupé nell'allestimento più sportivo, infatti, ha abbandonato l'iconico W12 in favore di un nuovo powertrain elettrificato da ben 782 CV e 1.000 Nm di coppia composto da un V8 biturbo abbinato a un motore a zero emissioni e a una batteria da 25,9 kWh.

Il risultato è un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in appena 3,2 secondi, con il vantaggio di un'autonomia di 81 km in modalità puramente elettrica (secondo il ciclo di guida UE).

Parlando dell'inizio della produzione, Andreas Lehe, Bentley’s Member of the Board for Manufacturing, ha commentato: