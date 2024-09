La quarta generazione della Bentley Flying Spur non è più una semplice berlina di lusso dalle prestazioni sportive, ma è una supercar a quattro porte. Questa è almeno la definizione che la Casa utilizza per la berlina più potente della sua storia, la Flying Spur 2024 ibrida plug-in che vanta la bellezza di 782 CV.

Il nuovo motore V8 Ultra Performance Hybrid parte quindi col piede giusto per non far rimpiangere il precedente W12, utilizzando una nuova architettura elettrificata che non incide però in maniera sensibile sull'impostazione e sullo stile della super berlina britannica. I prezzi non sono ancora definiti, così come la data di commercializzazione, ma è facile prevedere il lancio entro fine anno.

Bentley Flying Spur (2024), gli esterni

Serve ben più di uno sguardo distratto per trovare le differenze tra la nuova Bentley Flying Spur e la serie precedente con cui condivide le forme di carrozzeria e le misure. A cambiare è in pratica solo la finitura della griglia anteriore, la sagoma del paraurti e del diffusore di coda e lo stile dei cerchi in lega da 22".

Bentley Bentley Flying Spur (2024), la vista di tre quarti anteriore

Inedita è anche la proiezione al suolo del logo luminoso animato di Bentley quando si aprono le portiere, una caratteristica presa dalla Bentley Batur. La gamma dei colori esterni conta 101 tinte, oltre alla possibilità di avere vernici storiche Bentley o su campione. Le finiture esterne sono realizzate con parti argentate scure.

Bentley Flying Spur (2024), gli interni

Anche dentro la Bentley Flying Spur 2024 si limita ad affinare diversi dettagli senza stravolgere l'impostazione di base degli interni di lusso già noti, con in più nuove cuciture a rombi e perforazioni sui sedili e finiture cromate scure a richiesta.

Bentley Bentley Flying Spur (2024), gli interni

Le combinazioni di pellami, colori, cuciture, legni e finiture interne permettono di avere oltre 700 diverse possibilità di scelta, con in più tre diversi impianti audio (fino al Naim da 2.200 watt e 19 altoparlanti) e per la prima volta il Wellness Seating Specification che massaggia e climatizza in maniera personalizzata gli occupanti dei quattro sedili.

Bentley Flying Spur (2024), motori e tecnologia

Il pezzo forte della Bentley Flying Spur 2024 in versione Speed è proprio la tecnologia Ultra Performance Hybrid che vede la potente combinazione del motore 4.0 V8 twin-turbo da 600 CV e del motore elettrico da 190 CV integrato nel cambio automatico 8 marce a doppia frizione.

Il risultato è una ibrida plug-in extra lusso da 782 CV e 1.000 Nm che può accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di percorrere fino a 76 km in modalità elettrica. La velocità massima in elettrico è di 140 km/h e la batteria può essere ricaricata in 2,45 ore con una potenza di 11 kW.

Bentley Bentley Flying Spur (2024), la vista di tre quarti posteriore

L'assetto Bentley Performance Active Chassis, di serie slla Flying Spur Speed, comprende la gestione dinamica, le quattro ruote sterzanti, il controllo elettronico del differenziale a slittamento limitato e un nuovo controllo dell'ESC. Nuovi sono anche gli ammortizzatori a doppia valvola che permettono il controllo separato di compressione ed estensione per distinguere con precisione i settaggi Comfort, Bentley e Sport.

Bentley Flying Spur (2024), i prezzi

Al momento Bentley non ha annunciato i prezzi della Flying Spur 2024, ma è possibile prevedere che la versione Speed possa costare qualcosa in più rispetto ai 276.321 euro dell'uscente W12.

Bentley Flying Spur (2024), le concorrenti

Le concorrenti della Bentley Flying Spur sono poche e appartengono tutte all'esclusiva nicchia delle berline e GT extra lusso, super potenti e velocissime.

Bentley Bentley Flying Spur (2024) Mercedes-AMG S 63 E Performance Porsche Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Tra queste si segnalano la Mercedes-AMG S 63 E Performance, ibrida plug-in da 802 CV che costa più di 282.000 euro, oltre alla Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid con lo stesso motore da 782 CV e quasi 237.000 euro di listino.