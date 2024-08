La nuova Bentley Continental GT Speed è sbarcata in forze negli negli Stati Uniti con più di 30 unità, facendo poi rotta in California per partecipare a The Quail, A Motorsports Gathering, uno dei numerosi eventi che animano la Monterey Car Week. Trattandosi di un appuntamento riservato alle auto più "in" del Pianeta, la coupé di Crewe non poteva certo presentarsi in abiti "normali".

Così è prima passata attraverso gli artigiani di Mulliner, la divisione Bentley dedicata alle personalizzazioni. E ne uscita in versione unica.

Da perderci la testa

Ora, quando dalle parti di Crewe si parla di personalizzazioni i limiti sono spostati molto in là. Praticamente il limite è rappresentato da fantasia e budget a disposizione. In questo caso la Bentley Continental GT Speed 2024 è stata commissionata direttamente da Mulliner. Quindi il problema "prezzo" è stato messo da parte.

Bentley Bentley Continental GT Speed 2024 by Mulliner

A caratterizzare la quarta generazione della sportiva inglese ci pensa prima di tutto la carrozzeria arancione, tinta che ritorna anche in alcuni dettagli degli interni. Si tratta di una vernice speciale satinata, la cui stesura (a mano) richiede fino a 55 ore di lavoro da parte di artigiani specializzati. A fare da contrasto ci pensano vari elementi in nero lucido, come i cerchi da 22” a dieci razze. A terminare il lavoro ci pensa lo speciale scarico sportivo.

Gli interni della speciale Bentley Continental GT Speed che debutta a Monterey sono dominati da ettari di pelle Brunel in Gravity Grey, un grigio interrotto da accenti in Mandarin (arancione) a contrasto.

Bentley Bentley Continental GT Speed 2024 by Mulliner, gli interni Bentley Bentley Continental GT Speed 2024 by Mulliner, gli interni

A rimanere di serie è solo il powertrain, composto Ultra Performance Hybrid di Bentley, composto dal nuovo V8 biturbo di 4 litri abbinato a un motore elettrico alimentato da una batteria da 25,9 kWh, per un totale di 782 CV e 1.000 Nm di coppia. La coupé Bentley passa così da 0 a 100 km/h in 3,2" e tocca i 335 km/h di velocità massima.