Le gomme per le auto elettriche non sono come tutte le altre. Sono ormai molti, infatti, i produttori di pneumatici che studiano e costruiscono i propri prodotti in collaborazione con alcune delle più importanti Case auto del mondo, con l'obiettivo di generare gomme all'altezza del compito che sono chiamate a gestire.

Ed è proprio questo il caso delle Hankook iON evo SUV, le gomme sviluppate dall'azienda sudcoreana sfruttando anche l'esperienza maturata in Formula E e che di recente sono entrate a far parte della dotazione di serie della nuova Cupra Tavascan.

Diverse misure e anche differenziate

In base a quanto dichiarato da Hankook stessa, le nuove iON evo SUV sono state progettate in collaborazione con gli ingegneri del brand spagnolo, specificamente per poter gestire al meglio la coppia istantanea generata dalla versione a trazione integrale del nuovo crossover coupé spagnolo.

In partire gli pneumatici estivi, sviluppati appositamente per i veicoli completamente elettrici, sono stati adattati alle esigenze del SUV per offrire la massima sportività senza compromettere il comfort.

Cupra Tavascan 2024

La marcatura che permette di riconoscere gli iON evo SUV prodotti per Cupra è un “+” per il primo equipaggiamento e contraddistingue le versioni da 19 pollici, nella misura mista 235/55 e 255/50, e nelle misure da 20 e 21 pollici standard.

Ma non solo. Gli ingegneri del brand infatti si sono occupati anche di sviluppare una speciale versione sportiva di queste gomme nella misura da 21 pollici, riconoscibile dall'aggiunta della dicitura “e-Performance” sul fianco e ideata per offrire una trazione ancora maggiore e spazi di frenata più brevi.

Tutte le misure delle Hankook iON evo SUV per la Cupra Tavascan

Progettati per il bagnato

Come la maggior parte delle gomme progettate specificamente per auto elettriche, anche le Hankook iON evo SUV sono state ideate con una spalla rinforzata per compensare il maggior peso dell'auto dovuto alla presenza della batteria di generose dimensioni.

Ma non solo. Per garantire un'elevata tenuta sul bagnato anche non eccessivo, gli ingegneri hanno scelto di aggiungere un quantitativo maggiore di silice nella mescola e hanno ridisegnato completamente questa speciale versione degli iON evo SUV con un battistrada ottimizzato per ottenere la minore resistenza all'aria possibile, fino alle scritte sui fianchi dello pneumatico.

Infine, come tutte le gomme Hankook di ultima generazione, queste iON progettate per la Cupra Tavascan sono state dotate anche della tecnologia SEALGUARD®, che sigilla automaticamente le forature fino a cinque millimetri di diametro nella superficie del battistrada.