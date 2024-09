La gomma si buca. Per fortuna è un inconveniente raro, ma può succedere ed è qualcosa che ancora oggi molti automobilisti ritengono fastidioso. Volvo ha così pensato ad un indennizzo particolare che assicura le gomme delle sue auto. Si chiama Programma Tires Care ed è nato dalla partnership commerciale siglata fra Volvo Car Italia e Real Garant Versicherung AG.

Il piano, che è già attivo, prevede la sostituzione delle gomme in caso di danno provocato da eventi accidentali (rottura, foratura, urto o scoppio) per tre anni (36 mesi) dalla data di prima immatricolazione. La copertura vale sia per gli pneumatici estivi montati di fabbrica sia per un eventuale secondo treno di pneumatici di diversa stagionalità.

Cosa include il Programma Tires Care

Con il Programma Tires Care (che è gratuito per i clienti che comprano una qualsiasi Volvo già da adesso) i costi di sostituzione della gomma danneggiata sono tutte incluse, dagli pneumatici stessi alle spese per il montaggio, passando per l'equilibratura, la bilanciatura e il gonfiaggio.

L'indennizzo copre i costi di sostituzione anche del secondo pneumatico montato sullo stesso asse, perché vale, infatti, fino ad un massimo di due sostituzioni nel periodo di copertura (che ricordiamo è di 36 mesi dalla data di prima immatricolazione).

Come si attiva il programma

Il Programma Tires Care si attiva automaticamente alla data di prima immatricolazione dell’auto, quindi non c’è bisogno di alcuna azione da parte del cliente, a cui basta rivolgersi a un Concessionario o Riparatore Autorizzato Volvo per poter fruire delle prestazioni previste dal Programma.

La copertura, inoltre, è valida in tutti i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), compresa la Svizzera, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.