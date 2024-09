MG compie 100 anni e al Salone di Torino, che si è appena concluso, ha festeggiato esponendo le sue ultime novità, tra cui la MG4 XPower elettrica, bimotore e integrale da 435 CV, versione che segna il ritorno alla dimensione sportiva del marchio di origini inglesi.

Questa versione top di gamma costa 42.290 euro chiavi in mano, ma per il mese di settembre ci sono promozioni su tutte le MG4, compresi i modelli meno cari, con sconti anche senza rottamazione.

La versione di attacco, la MG4 Standard MY24 full electric, è disponibile con una rata mensile di 199 euro (TAN 6,97%, TAEG 8,44%) per 36 mesi, con un anticipo di 5.320 euro e una rata finale, ovvero il valore futuro garantito, pari a 17.802,50 euro.

Il prezzo promozionale di questa versione è di 23.790 euro, partendo da 31.790 euro, ossia 8.000 euro in meno. Da segnalare la disponibilità di coperture assicurative, come pneumatici e assistenza stradale, non obbligatorie ma incluse nell’esempio ufficiale.

Vantaggi

Il prezzo che MG propone per le elettriche MG4 è certamente superiore rispetto ai modelli con motore termico, ma concorrenziale rispetto a quanto offerto dal mercato: per il modello Standard ci sono 8.000 euro di sconto senza rottamazione, e la rata mensile non supera i 200 euro per tre anni.

Svantaggi

Occorre considerare in fase di contrattazione i costi del finanziamento, compreso quello in caso di esubero chilometrico.

In sintesi