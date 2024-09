Durante il lancio della Volvo XC90, la casa Svedese ha posto l’accento sul nuovo sistema infotainment con tanto di scorciatoie relative alle App.

E proprio alla fine della presentazione, un filmato ha mostrato l’apertura dell’app Youtube per mostrare un teaser di un’auto attesa da tempo, l’ammiraglia berlina elettrica Volvo ES90.

Nome confermato, stile elegante

Confermato dunque il nome di quella che fino a oggi - ufficialmente - veniva chiamata, anche nelle varie fotografie, con il nome di progetto V551 First VP (dove VP sta per prototipo di verifica) come apparso anche in alcune fotografie dei dipendenti Volvo all’interno della fabbrica della controllante Geely Holding, di Chengdu.

Volvo Volvo ES90 - Il Teaser di presentazione

Un teaser molto veloce, con una silouhette di quello che è un render piuttosto evidente, dove si evidenzia la zona del montante anteriore, piuttosto pronunciata e marcata, ma soprattutto, la zona della coda, figlia di un andamento lineare, discendente, e una configurazione però che sembrerebbe da 5 porte, che ricorda, da lontano, anche il design Polestar 5 che abbiamo potuto vedere a Goodwood.

Volvo ES90: il teaser video

Volvo ES90: cosa sappiamo?

Chiaro che, rispetto proprio a quest’ultima, verosimilmente potenze e impostazioni saranno differenti. Già, ma cosa sappiamo in merito a questa prossima ES90 di Volvo? Sarà basata sulla piattaforma SPA2 che ha dato vita proprio al nuovo SUV EX90.

Le dimensioni dovrebbero attestarsi sui 4,99 metri di lunghezza, 1,54 di altezza e 1,94 di larghezza, con un passo che dovrebbe superare i 3 metri (3,1 per la precisione).

Volvo ES90: arriveranno i 600 km di autonomia?

Il pacco batteria dovrebbe attestarsi, in termini di capacità, sui 111 kWh nominali, 107 netti, e tecnicamente dovrebbe riprendere i concetti visti sulla EX90, dunque trazione posteriore o integrale, con potenze che - riprendendo quanto visto sul SUV - si attesteranno intorno ai 205, 300 e 380 kW.

Volvo Volvo ES90 - Il montante anteriore visto nel teaser

Certo è che sarà interessante anche la valutazione relativa al Cx, al coefficiente di penetrazione aerodinamica che porterà anche a un miglioramento dell’autonomia. La volontà sarebbe quella di raggiungere i 600 km di autonomia su ciclo di omologazione.

Disquisizioni dunque, che diverranno certezza nel mese di Marzo 2025. La Volvo ES90 se la vedrà con Mercedes EQE, Audi A6 e-tron e BMW i5.

Volvo e l'elettrico

Il lancio della nuova berlina elettrica conferma la volontà di Volvo di puntare sull'elettrico, anche se il piano di diventare un brand completamente a batterie entro il 2030 è stato rivisto.

Stando a quanto dichiarato la Casa, viste l'incertezza del mercato e le richieste dei clienti, punterà a una maggior flessibilità. Ciò significa che si punta - per la fine del decennio - ad avere un mix di vendite dove il 90-100% sarà composto da auto elettrificate (elettriche o plug-in) mentre il resto sarà occupato da mild hybrid. Ma solo se il mercato andrà in quella direzione.

"Non siamo dogmatici sull'obiettivo 2030" ha dichiarato Jim Rowan durante la presentazione della nuova XC90.