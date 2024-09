Evoluzione, non di certo rivoluzione, a un primo sguardo. Eppure, la Volvo XC90 2024, a ben vedere, cambia molto più di quanto si possa pensare. Il SUV nato oramai 22 anni fa, e destinato a ricoprire il suo ruolo di ammiraglia a ruote alte, mantiene saldamente il suo ruolo di portabandiera tecnologica e di comfort, senza perdere nulla in termini di stile e design minimal, tanto caro alla casa svedese.

Affiancato alla nuova Volvo EX90, declinazione elettrica, la XC90 ne assorbe alcuni elementi tecnologici, confermando le motorizzazioni plug-in e mild hybrid.

Vediamo un po' più da vicino com'è fatta la nuova Volvo XC90 2024.

Volvo XC90 (2024), gli esterni

Forme e dimensioni invariate, la XC90 2024 aggiorna i canoni stilistici che Volvo ha introdotto e sta introducendo in questi ultimi anni. Non si tratta di nulla di sconvolgente, e d’altro canto, la casa svedese, in tema di design, ha fatto la propria fortuna proprio su pochi elementi ben definiti.

Dunque la nuova Volvo XC90 presenta una griglia per i radiatori con un nuovo design, e i fari leggermente aggiornati con una firma di luci diurne a Led rivisitata.

Alla stessa maniera, anche il paraurti anteriore è stato modificato perché ora ha delle prese d’aria verticali, mentre la presa inferiore si estende maggiormente ai lati rispetto a questa versione pre facelift (da un punto di vista esterno, vedremo poi gli interni).

Volvo Volvo XC90 (2024), gli esterni Volvo Volvo XC90 (2024), vista posteriore

Per il resto, si mantengono le linee figlie di un approccio squadrato, netto, marcato. Ampi passaruota, presa di carica per il plug in subito dietro il passaruota anteriore destro, cofano lungo e netto, montante piuttosto inclinato che sviluppa poi orizzontalmente la linea del tetto e quella di cintura. Al posteriore, lunotto marcato, fari che riprendono, e mantengono una interpretazione definita per le luci, paraurti marcato.

Volvo Volvo XC90 (2024), dettaglio anteriore

Cerchi in lega da 19 a 22 pollici a seconda che si voglia prediligere una guida più netta o più comoda; e a proposito di comodità, la XC90 offre sospensioni pneumatiche - che permettono dunque di personalizzare l'esperienza di guida ma anche la possibilità di variare l'altezza dell'auto di 40 mm in più o 20 mm in meno.

Volvo XC90 (2024), le dimensioni

Lunga poco meno di 5 metri, la Volvo XC90 mantiene una larghezza, specchi esclusi, inferiore ai due metri.

Volvo XC90 (2024) Lunghezza 4,95 metri Larghezza 1,92 metri Altezza 1,77 metri Capacità del bagagliaio da 680 a 1874 litri

Volvo Volvo XC90 2024, dinamica

Volvo XC90 (2024), gli interni

Cambiamenti decisamente più marcati e significativi si mostrano una volta saliti a bordo, a cominciare dal sistema infotainment con un monitor da 11,2 pollici, sempre a sviluppo verticale. Va detto che ora non è più un sistema incastonato all'interno della plancia, ma si sviluppa in maniera indipendente. A richiesta, si può avere il sistema infotainment da 14,5 pollici.

Al netto dell'involucro, è il sistema di infotainment a livello software che è stato implementato, maggiormente in termini di ergonomia e sfruttamento. In parole più semplici, la nuova configurazione ospita delle scorciatoie per App varie e per i controlli di quello che è l'ambiente a bordo in maniera più diretta. Ciò implica che, in un caso di guida con navigazione con la mappa Google - visto il sistema sviluppato da Android - non si dovrà per forza cambiare schermata. Presenti, ovviamente, gli aggiornamenti Over the Air.

Alla stessa maniera anche la scelta del driving mode e della gestione della batteria - per quanto concerne la versione plug-in - sarà molto più immediata.

Volvo Volvo XC90 (2024), gli interni e l'abitacolo

Più in generale, l'ambiente a bordo ha ricevuto in plus in tema di ergonomia: è presente una console centrale che presenta un portabicchieri nuovo in modalità 2+1 con alloggio anche per le lattine di diametro inferiore, creando spazio anche per la piattaforma di ricarica wireless

E poi c'è la considerazione relativa all'isolamento acustico ulteriormente sviluppato. Riprogettate anche le bocchette di aerazione, mentre alcuni pannelli decorativi sono stati realizzati con materiali riciclati.

Riposizionato anche il piano di carica wireless. Ora si trova dietro il tunnel centrale.

Per quanto riguarda la seduta, ovviamente confermata la possibilità di avere i 7 posti, così come la sorella elettrica EX90, provata in California.

Volvo XC90 (2024), i motori

Trattandosi di un aggiornamento di metà vita, nessun cambiamento sostanziale per quanto riguarda le motorizzazioni.

Addio confermato ai Diesel, il top di gamma prevede l’utilizzo di un sistema ibrido plug in, il 2 litri turbo da 310 CV e 400 Nm affiancato a un motore elettrico da 145 CV e 309 Nm, con più di 70 chilometri di guida in puro elettrico grazie al pacco batteria da 18,8 kWh. Ovviamente si tratta di dati rilevati e omologati su ciclo WLTP, e alla stessa maniera sono catalogati e omologati i dati complessivi di autonomia con più di 800 km di range tra elettrico e benzina.

Il mild hybrid mantiene, oltre all'elettrico da 48 Volt, il 2.0 turbo da 250 CV e 360 Nm per la B5 e 300 CV e 420 Nm per la B6.

In manteria di sospensioni, ecco gli ammortizzatori FSD (Frequency Selective Damping).

Parlando però di tecnologia, la XC90 si evolve anche in termini di sicurezza ottimizzando questo aspetto con un radar e a una telecamera anteriore, capace di rilevare eventuali sconfinamenti nella corsia opposta e di tornare nella propria corsia di marcia per evitare il rischio di collisioni.

Il sistema aiuta anche a evitare di finire inavvertitamente fuori strada. Inoltre, è in grado di frenare e sterzare per evitare collisioni con altri veicoli, pedoni, ciclisti e animali di grandi dimensioni. Nel caso della Svezia, nomen omen, magari un alce.

Volvo Volvo XC90 (2024), profilo

Volvo XC90 (2024), i prezzi

La Volvo XC90 è ordinabile già da oggi. Le prime consegne arriveranno nel 2025. I prezzi a seconda delle versioni:

Mild-Hybrid:

81.200 euro per la Core

84.250 euro per la Plus

90.000 euro per la Ultra

Plug-in Hybrid: