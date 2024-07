Ogni quanto controllate lo stato di salute delle gomme della vostra auto? Una domanda fondamentale per la sicurezza, che però troppo spesso ha come risposta "mai". A sottolineare la gravità della situazione ci ha pensato la campagna Vacanze Sicure 2024 promossa dalla Polizia di Stato con il sostegno di Assogomma, che tra maggio e giugno ha visto numerose pattuglie della Polizia Stradale controllare gli pneumatici di quasi 10.000 auto sulle strade italiane.

La situazione? Purtroppo, come ogni anno, la percentuale di automobilisti in viaggio con pneumatici fuori legge.

Su strada con le slick

Ecco il risultato dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine:

Pneumatici lisci : oltre 8 vetture su 100

Pneumatici danneggiati visibilmente : circa 6 vetture su 100

: circa 6 vetture su 100 Pneumatici non omogenei : oltre 5 vetture su 100

: oltre 5 vetture su 100 Pneumatici non conformi : circa 20 vetture su 100

: circa 20 vetture su 100 Veicoli con pneumatici non conformi e senza revisione: 27 vetture su 100

A tutto questo bisogna aggiungere come circa la metà delle vetture controllate era equipaggiata con pneumatici invernali. Non sappiamo se tutti avevano codice velocità uguale o superiore a quello delle estive, risultando quindi in regola, ma bisogna ricordare come coperture invernali non offrono le stesse performance delle estive con alte temperature.

Passi indietro

Come evidenziato da Assogomma la percentuale di auto circolanti con pneumatici è cresciuta a partire dal 2014, dopo anni di calo, tornando ai livelli di 20 anni fa. Un trend che "si accompagna a un analogo trend riflessivo o comunque stagnante, del numero degli incidenti stradali e dei morti sulle strade".

L'associazione sottolinea che tale stile di comportamento da parte degli italiani è dovuto anche all' "assenza di interventi per favorire la manutenzione dei veicoli e la conseguente perdita di potere di acquisto dei consumatori".

Perché gli pneumatici lisci sono pericolosi

Gli appassionati di motorsport sono abituati a sentir parlare di gomme lisce, capaci di dare il meglio su terreni asciutti. Ma in caso di terreni bagnati la situazione si ribalta, diventando estremamente pericolosa.

L'assenza di disegno sul battistrada infatti non permette di ottenere una frenata decisa, generando così il fenomeno dell’aquaplaning (slittamento sull'acqua), che vede il veicolo praticamente planare sul fondo bagnato senza possiblità di controllo.

Se vi state per mettere in viaggio ricordatevi: controllate l'auto prima di partire e prestate un occhio di riguardo alle gomme.