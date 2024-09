La Giulia storica del 1962 è rinata sotto forma di Giulia ErreErre Fuoriserie, un retromod presentato l'anno scorso del valore di 400.000 euro (+ IVA) che ha fatto girare la testa a molti cultori del marchio del Biscione (e non solo a loro).

Adesso, i 33 facoltosi clienti possono decidere su quale versione optare, Classic o Alleggerita, una novità il cui prezzo parte da 350.000 euro (+IVA e Donor Car, visto che non è inclusa nel prezzo ma deve essere fornita dal cliente).

Solo per due

Il glorioso passato Alfa Romeo viene riportato in auge attraverso una livrea molto originale. Il frontale, dove nella parte bassa del paraurti anteriore spiccano i nuovi condotti Venturi per ottimizzate il raffreddamento del V6 da 562 CV, è stato tinto di bianco così da enfatizzare al massimo la sua originalità e riprendere il colore dei cerchi Centocinque.

ErreErre Fuoriserie Giulia ErreErre Fuoriserie Alleggerita

A bordo ci sono solo due posti, sellati in Alcantara dagli artigiani di Sifral S.r.l.. Da notare a bordo spicca l'alloggiamento centrale specifico per l’estintore. Inoltre, i clienti più esigenti possono richiedere due culle apposite per riporre i caschi e, un altro optional particolare, riguarda il rollbar posteriore che, all’esigenza, può essere verniciato in tinta con la carrozzeria.

Quanto costano queste personalizzazioni?

Per rispondere a questa domanda occorre farsi avanti e parlare con l'atelier torinese ErreErre Fuoriserie. Ai sognatori basti sapere che anche il 2.9 V6 da 562 CV può essere rivisto ulteriormente a seconda dei desideri.

ErreErre Fuoriserie Giulia ErreErre Fuoriserie Alleggerita, vista posteriore

Nel video qui sotto, se volete, potete invece rivedere le ultime fasi di preparazione della Giulia ErreErre Fuoriserie nell’officina torinese dove siamo stati un anno fa.