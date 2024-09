Una Ferrari Testarossa a sei ruote è stata avvistata in Texas.

Probabilmente si tratta di un nuovo progetto di Gas Monkey Garage.

L'anno scorso, Gas Monkey Garage ha costruito una Testarossa elettrica a tre posti e senza tetto per il SEMA.

Per definizione, un'auto 6x6 riceve coppia e potenza su tutte e sei le ruote, così da poter affrontare in agilità praticamente ogni tipo di terreno. Detto questo, dubitiamo che la Ferrari Testarossa che vedete in foto abbia le sei ruote motrici. A dirla tutta non sappiamo praticamente nulla di lei. Eppure questa Testarossa 6x6 (nome quantomeno ridicolo) ci ha colpiti non poco.

Ma cosa sta succedendo esattamente? Vorremmo avere più risposte, purtroppo però oltre allo scatto pubblicato su Instagram da Hvber.Media non c'è praticamente nulla. Anche se indagando forse qualcosa in più possiamo sapere.

Gli indizi

Prima di tutto: la Ferrari Testarossa caricata sul rimorchio è palesemente ancora in fase di preparazione. Mancano vari pezzi di carrozzeria e il motore 12 cilindri - sempre che sia rimasto - è senza copertura. Inoltre il massiccio diffusore posteriore è ancora da completare.

Quindi ok, è un work in prograss. Ma firmato da chi? Non abbiamo informazioni ufficiali, ma siamo quasi certi che dietro ci sia Gas Monkey Garage di Dallas. A parte il fatto che l'avvistamento è avvenuto proprio alle porte della capitale texana, il capo dell'officina - Richard Rawlings - ha acquistato non meno di cinque Ferrari Testarossa l'anno scorso, tutte utilizzate come nel film Infinite. Trattandosi di modelli utilizzati nel mondo del cinema non erano esattamente in ottima forma e sono stati modificati, anche se solo in parte.

E se hai in mente di costruire una Testarossa a sei ruote fuori di testa, poter contare su ben 5 unità - anche se conciate - è un ottimo modo per iniziare.

Se questa prova non è abbastanza convincente, il pickup Ram nero/argento che traina il rimorchio sul quale è parcheggiata la fatidica Testarossa è identico a quello ripreso nelle scorse ore dalla telecamera live del Gas Monkey Garage.

C'è poi da considerare la familiarità dell'officina texana con la supercar del Cavallino. Lo scorso anno infatti i ragazzi di Gas Monkey hanno presentato al SEMA una versione elettrica a tre posti con carrozzeria cabrio. Tirando a indovinare l'edizione del 2025 potrebbe assistere alla presentazione della prima Ferrari Testarossa a sei ruote della storia.

Abbiamo contattato Gas Monkey Garage per avere o meno conferma e siamo in attesa di risposta.