Il tuner tedeco Novitec ci ha abituato da anni a versioni "extra large" delle supercar Ferrari che riescono dare un tocco in più alle creazioni di Maranello senza stravolgerne troppo le linee e l'eleganza.

A questa tradizione sembra non sfuggire neppure la nuovissima Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo, edizione limitata a 15 esemplari che oltre alla carrozzeria allargata fino a 12 cm al posteriore mette su strada una versione potenziata del 3.0 V6 ibrido plug-in che tocca gli 868 CV.

La Ferrari si allarga

Partiamo proprio dall'osservazione della carrozzeria della Ferrari 296 GTB in versione N-Largo che aggiunge dei nuovi parafanghi in fibra di carbonio realizzati in collaborazione con il designer Vittorio Strosek (noto soprattutto per le sue speciali Porsche degli Anni '80 e '90).

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo by Novitec, la vista di tre quarti anteriore

Queste componenti leggere e resistenti aggiungono 6 cm alla larghezza dell'anteriore e 12 cm al posteriore, misure perfette per ospitare nuovi cerchi in lega Vossen da 21" davanti e 22" dietro montati su un kit di sospensioni ribassate.

Gli pneumatici ad alte prestazioni visibili nelle foto ufficiali di Novitec sono dei Pirelli P Zero da 225/30 ZR 21 93Y davanti e 335/25 ZR 22 105Y dietro. Le stesse immagini fanno vedere con chiarezza anche i triplici sfoghi per l'aria calda dei freni (in fibra di carbonio a vista) ricavate sulla parte superiore dei parafanghi anteriori.

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo by Novitec, il dettaglio dei cerchi in lega

Fibra di carbonio ovunque

Tra le altre componenti speciali in fibra di carbonio della N-Largo si segnala poi la fascia anteriore con spoiler integrato e il coperchio del bagagliaio con condotti d'aria che migliorano il carico aerodinamico sull'avantreno.

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo by Novitec, la vista anteriore Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo by Novitec, la vista posteriore

Allo stesso modo il kit N-Largo modifica la coda della Ferrari con diffusore e alettone in carbonio a vista, la pannellatura in carbonio a vista per il vano motore. Chi vuole può invece decidere di mantenere l'alettone retrattile di serie della 296 GTB (ricoperto in carbonio), oppure montare uno spoiler a coda d'anatra realizzato da Novitec.

Assetto ribassato

Con speciali molle sportive l'assetto della N-Largo è stato abbassato di 35 mm, ma chi non vuole avere problemi con i dossi o le rampe dei parcheggi è sempre disponibile in opzione un sistema di sollevamento idraulico anteriore che solleva l'avantreno di 40 mm.

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo by Novitec, gli interni

Questo torna all'altezza normale premendo nuovamente il pulsante nell'abitacolo o superando gli 80 km/h.

Nuovo impianto di scarico per 38 CV in più

L'intervento sul motore V6 biturbo elettrificato si concentra sulle modifiche agli ingressi del turbo, sui catalizzatori metallici a 100 celle e sul sistema di scarico Novitec ad alte prestazioni che regalano al powertrain ibrido 38 CV aggiuntivi, portando il totale a quota 868 CV.

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo by Novitec, il dettaglio di coda, alettone e scarichi

Il nuovo impianto di scarico si riconosce per i due terminali da 102 mm di diametro integrati nella coda con un inserto di rete metallica e anello in carbonio. Gli scarichi di Novitec sono realizzati in acciaio inox oppure in Inconel con placcatura in oro 999.