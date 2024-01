Nel corso degli anni, Novitec ci ha abituato a numerosi tuning estremi. Incentrati tanto sulla carrozzeria quanto sul motore, le elaborazioni del tuner tedesco hanno stravolto le prestazioni di alcune delle supercar più popolari del pianeta.

A questa lunga lista si aggiunge ora la Ferrari 296 GTB, l’ibrida plug-in di Maranello, che ha ricevuto un trattamento dedicato per arrivare a un totale di 868 CV.

Un V6 che tuona ancora più forte

Prima di tutto, parliamo del powertrain. Il 2.9 V6 biturbo vanta una pressione dei turbo rivista e un nuovo sistema di scarico in INCONEL (la stessa lega utilizzata in Formula 1) che ha permesso di aggiungere 38 CV e migliorare così le prestazioni già eccezionali della supercar emiliana. Il tuner non dichiara il “nuovo” 0-100 km/h, ma è probabile che ora la Ferrari bruci il cronometro in meno di 2,9 secondi.

Ferrari 296 GTB by Novitec

A livello estetico, sulla 296 GTB troviamo due terminali di scarico da 102 mm e pannelli in carbonio nel vano motore per dare un ulteriore tocco di esclusività. Ma le novità non sono finite qui.

Nuove “scarpe”

Novitec ha rivisto la carrozzeria della 296 GTB aggiungendo nuove appendici aerodinamiche in carbonio, calotte degli specchietti in carbonio e nuovi cerchi in lega da 21” all’anteriore e 22” al posteriore firmati Vossen. Questi ultimi sono montati su pneumatici 255/30 ZR21 all’avantreno e 335/25 ZR22 al retrotreno.

Ferrari 296 GTB by Novitec, i pannelli in carbonio nel cofano motore Ferrari 296 GTB by Novitec, i cerchi Vossen

L’altezza da terra della Ferrari è stata ulteriormente ridotta di 35 mm grazie alle sospensioni regolabili. Per superare dossi o dislivelli, comunque, torna utile il sistema di sollevamento della zona anteriore che “alza” di 40 mm la vettura tramite un comando posto nell’abitacolo.

Per il resto, c’è la massima possibilità di personalizzazione da parte del cliente: dal colore della carrozzeria alle modanature degli interni, è tutto su misura.