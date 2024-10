Il nuovo asso nella manica di Skoda nella categoria dei SUV elettrici è la Elroq. Posizionato nel segmento C, il nuovo modello della Casa boema ha proporzioni simili alla Karoq e arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2025.

Una volta sul mercato, sarà uno dei SUV compatti più interessanti a listino, con un prezzo di partenza di circa 34.000 euro.

Skoda Elroq, gli esterni

Lunga 4,49 metri e dotata di un passo di 2,77 m, la Elroq riprende il linguaggio stilistico "Modern Solid" della Casa boema e, in particolare, quanto visto sui modelli più recenti. Il posteriore, infatti, richiama la Enyaq e la Karoq, mentre il frontale presenta effettivamente un look inedito.

Al posto della tradizionale griglia, troviamo uno stile più semplice, con una firma luminosa minimalista completamente reinterpretata e la sostituzione del leggendario emblema della casa con il nome scandito lettera per lettera.

Nel complesso, le forme sono aerodinamiche, con Skoda che dichiara un Cx di soli 0,26, ottenuto grazie a un design attento nei dettagli, come la sagoma degli specchietti e la presenza del sistema di raffreddamento anteriore che si apre e si chiude a seconda delle esigenze della batteria.

Skoda Elroq, gli interni

Curati e minimalisti gli interni, con una plancia dalle linee semplici e moderne e caratterizzata da materiali di nuova generazione ecosostenibili. Il nuovo volante presenta la scritta "Skoda" e la strumentazione di bordo è completa, col quadro strumenti digitale "affogato" nel cruscotto e il display dell'infotainment a sbalzo da 13", con quest'ultimo che presenta la stessa interfaccia vista sui sistemi di Superb, Kodiaq ed Enyaq.

Oltre allo schermo dell'infotainment, sulla Elroq è presente una barra di pulsanti fisici che consentono di accedere rapidamente alle funzioni di comfort, alle modalità di guida e ai comandi del climatizzatore. Inoltre, come optional, è disponibile un head-up display a realtà aumentata che può mostrare la velocità, i segnali stradali, il cruise control e la navigazione.

La connettività tramite l'App MySkoda incorpora ChatGPT e combina diverse opzioni rendendolo il centro di controllo remoto del veicolo. Oltre a controllare diverse funzioni come lo sblocco e il blocco delle portiere o il parcheggio a distanza, MySkoda consente di controllare le opzioni di ricarica del caricatore domestico Skoda Charger.

Im tema di rivestimenti, i sedili sono realizzati in pelle "vegana" e tessuti RecyTitan. Le plastiche sono costituite per il 78% da PET riciclato e, per la prima volta, il marchio incorpora fibre riciclate attraverso processi high-tech che combinano la circolarità con trattamenti chimici sicuri.

Non mancano le soluzioni "Simply Clever", come il vassoio per riporre un tablet o il portaoggetti per i passeggeri posteriori, oltre ai vari vani per un totale di 48 litri di capacità.

Il bagagliaio da 470 litri, che può arrivare a 1.580 litri quando si abbattono i sedili, è dotato di un doppio fondo e di un ripiano per riporre i cavi di ricarica.

Skoda Elroq, motori e batterie

Basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la Elroq è dotata di tre diversi tipi di batteria, a seconda della versione. L'Elroq 50, la versione base, è dotata di un motore posteriore alimentato da una batteria da 55 kWh, con un'autonomia dichiarata di 370 km e una potenza di 168 CV. Anche l'Elroq 60 è a trazione posteriore, con una batteria da 63 kWh, un'autonomia di 400 km e 204 CV.

Oltre alle due versioni con batteria più piccola, ce ne sono altre due con batteria da 82 kWh sia a trazione posteriore che integrale. L'Elroq 85 a trazione posteriore ha una potenza di 286 CV, mentre la versione a trazione integrale, l'Elroq 85x, ha un motore aggiuntivo sull'asse anteriore che, combinato con quello posteriore, fornisce 299 CV e un'autonomia fino a 560 km.

Skoda Elroq, prezzi

I prezzi della Skoda Elroq partono da 34.500 euro, listino di poco superiore a quello della Karoq (da 31.950 euro con il 1.0 benzina da 116 CV in allestimento Selection). Il 2 ottobre verrà messo online il configuratore ufficiale.