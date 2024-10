La flotta di auto della polizia sudafricana non ha certo il fascino di quella di Dubai, composta da innumerevoli auto esotiche da milioni di dollari. Non usa nemmeno le Lamborghini come quella italiana, per il trasporto di organi per trapianti. Non per questo però rinuncia a modelli sportivi.

Un esempio è la recente fornitura di 50 Volkswagen Golf GTI arrivata nel cortile della Durban Metro Police Service, pronte per pattugliare le strade della città sudafricana. E poco importa che si tratti delle versioni pre restyling. E se fate bene attenzione troverete un'intrusa: una VW Polo, verosimilmente non in versione GTI.

Scuola guida

Dovendo operare nella terza città più popolosa del Paese (più di 3 milioni di abitanti), il dipartimento di polizia di Durban intende organizzare corsi di formazione avanzati di guida, per sfruttare al meglio la Golf GTI. E guidare in sicurezza. L'annuncio ufficiale è arrivato sotto forma di risposta sui social media ai commentatori che criticavano il dipartimento di polizia per la presunta mancanza di abilità al volante da parte degli agenti:

50 Volkswagen Golf GTI per il 50 Volkswagen Golf GTI per il

"Dotare gli agenti delle competenze necessarie per gestire in modo responsabile i veicoli ad alte prestazioni è fondamentale non solo per la loro sicurezza, ma anche per mantenere il rispetto sulle strade. Una formazione adeguata garantirà che questi veicoli vengano utilizzati in modo efficace per l'applicazione della legge, anziché creare ulteriori problemi".

22 Volkswagen Golf GTI per il Sudafrica 22 Volkswagen Golf GTI per il Sudafrica

Certo, non siamo nel campo delle supercar, ma la Volkswagen Golf GTI pre restyling - in Sudafrica disponibile unicamente con il cambio automatico - con i suoi 245 CV per 250 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 6,4,", è di certo più potente rispetto a una classica compatta.

Le 50 unità della polizia di Durban si uniscono alla flotta di 22 esemplari consegnati a febbraio 2024 alla Direzione per l'Unità Investigativa sui Crimini Prioritari (Hawks). Il perché della scelta della compatta tedesca è da ricercarsi nei prezzi relativamente contenuti, considerando anche che si tratta di modelli in dismissione, e facilità di riparazione, uniti a una potenza sufficiente per effettuare inseguimenti.