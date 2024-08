Quando si pensa alle auto della polizia americana, alla maggior parte degli appassionati vengono in mente due modelli: la leggendaria Ford Crown Victoria e le più moderne Dodge Charger.

Ma le forze dell'ordine statunitensi possono contare anche su un altro alleato, per certi versi più pratico rispetto ai precedenti due modelli. Parliamo della Ford Explorer, che è stata trasformata nella Police Interceptor Utility.

Ibrida e non solo

In realtà, la Explorer è impiegata già da qualche anno dalla polizia a stelle e strisce. Di recente, però, è stato presentato il modello 2025, che presenta una serie di novità interessanti, a partire dalla motorizzazione.

Infatti, il SUV Ford è disponibile anche in una versione full hybrid con un 3.3 V6 da 318 CV e 437 Nm. In alternativa, la polizia può scegliere anche una variante 3.3 V6 da 285 CV e 353 Nm e un 3.0 V6 da 400 CV e 563 Nm, entrambe non elettrificate, ma sempre dotate della trazione integrale.

Ford Ford Police Interceptor Utility (2025)

Secondo Ford, la Police Interceptor Utility ibrida può consentire di risparmiare 3.172 litri di carburante ogni anno su ogni vettura, anche perché le varie apparecchiature elettroniche che sono parte della dotazione possono essere utilizzate anche quando il motore termico è spento.

Una vera cassaforte su ruote

Il Police Interceptor Utility è equipaggiato col sistema Police Perimeter Alert che, una volta riconosciute eventuali minacce in movimento intorno al veicolo, attiva automaticamente la telecamera di retromarcia, emette un segnale acustico, chiude i finestrini e blocca le portiere.

Se gli agenti devono lasciare rapidamente il veicolo, il sistema Police Engine Idle consente loro di bloccarlo e di portare con sé le chiavi, mentre il motore continua a funzionare per alimentare l'elettronica di bordo.

Ford Ford Police Interceptor Utility, gli interni

Naturalmente, ogni Ford può essere blindata in vari livelli. Le piastre aggiuntive installate nella carrozzeria garantiscono una protezione di livello III o IV, con la prima che può resistere a molte armi di piccolo calibro e a proiettili non perforanti fino al calibro .30, mentre le piastre di livello IV offrono una protezione contro le munizioni da fucile perforanti fino al calibro .30.

La dotazione di serie comprende anche una serie di sistemi di assistenza alla guida come la frenata automatica d'emergenza, l'avviso dell'angolo cieco e la frenata automatica in retromarcia.

All'interno, l'Explorer della polizia presenta la strumentazione digitale LCD da 12,3", mentre sul volante sono montati quattro interruttori programmabili che si collegano alle apparecchiature installate, come luci, sirene, altoparlanti, apriporta e altre applicazioni di polizia. Nell'abitacolo della Ford è presente anche una cassaforte con serratura per custodire armi, munizioni o prove da una scena del crimine.