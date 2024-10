Un Cobra sulle colline tra Bologna e Ozzano. Sì, è andata proprio così: una Shelby originale, forse l’unica in Italia, che da sempre avevo sognato di incontrare (e di sentire) e che, proprio nel cuore della Motor Valley, ha calamitato la mia attenzione e quella di tutti gli appassionati accorsi a Varignana.

Certo, pensando a quello che Ford/Shelby ha fatto passare a Ferrari negli anni ‘60, veder premiata una 275 GTB proprio del 1966 (l’anno del trionfo di Ford a Le Mans) fa sorridere, ma è giusto così: al Concorso d’Eleganza di Varignana (tenutosi dal 27 al 29 settembre a Palazzo di Varignana 1705) vince ancora la passione e la condivisione, oggi più che mai.

La Best of Show...

La Ferrari 275 GTB del 1966 (numero di telaio 08795), di proprietà di Giuseppe Matildi, non solo ha vinto nella sua classe, “Il meglio della Motor Valley”, ma ha anche ottenuto il massimo riconoscimento come “Best of Show” 2024.

Nella sua magnifica colorazione “Giallo Fly”, viene venduta originariamente nel 1966 a Milano dalla Concessionaria Crepaldi ed è una delle ultime 105 vetture prodotte della serie a muso lungo e faceva parte di una serie limitata modificata per testare il telaio Torque Tube, uno sviluppo cruciale che sarebbe stato poi applicato a modelli futuri come la 275 GTB/4 e la Daytona.

Questa particolare 275 GTB fa parte della serie “leggera”, con porte e cofano in alluminio, differenziandosi dai modelli con carrozzeria completamente in acciaio o da quelli realizzati interamente in alluminio.

Motor1.com Concorso d'Eleganza di Varignana 2024 Motor1.com Motor1.com

...per il pubblico e la giuria

Oltre alle preferenze espresse dal pubblico, ad analizzare una selezione di circa 30 vetture divise in 6 classi (costruite principalmente prima del 1973) ci ha pensato una giuria di esperti provenienti da tutto il mondo e composta da:

Stefano Pasini, Presidente della Giuria e rinomato autore di oltre 30 libri sull'automobile;

Stephen Bayley, architetto, scrittore e collaboratore della rivista Octane;

Alessandra Giorgetti, Vice Presidente del Registro Internazionale Touring Superleggera;

François Melcion, Direttore di Retromobile Paris;

Gianni Mercatali, esperto nel campo delle comunicazioni e del business del lusso;

Adolfo Orsi, storico dell'automobile e discendente della famiglia che ha custodito il marchio Maserati;

Peter Read, Presidente del Comitato Motoristico del Royal Automobile Club.

Motor1.com Concorso d'Eleganza di Varignana 2024 Motor1.com Motor1.com

Tra i premi speciali, il Motor Valley Trophy è stato assegnato alla Auto Avio 815 del 1940 di Mario Righini, un'auto fondamentale dei primordi della Ferrari e probabilmente la prima Ferrari mai prodotta. Presentato dall'Associazione Motor Valley e dal Presidente dell'Autodromo di Imola, Gian Carlo Minardi, questo premio ha reso omaggio al motorsport italiano.

Carlo Gherardi, fondatore di Palazzo di Varignana, ha commentato:

“Quest'anno, il Concorso ha superato tutte le aspettative. La qualità delle automobili, l'esperienza dei giudici e la passione condivisa da collezionisti e partecipanti lo hanno reso davvero straordinario. Siamo onorati di incoronare la Ferrari 275 GTB come Best of Show e di congratularci con tutti i vincitori di categoria e dei premi speciali”.

E la Cobra?

Qualunque mia parola nel descriverla sarebbe superflua o “muta”, se paragonata al suo corale V8 “289” da 300 CV che potete gustarvi nel mio video. La parola quindi a lei e al suo devoto e competente proprietario.