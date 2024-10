Kia Sportage e Jeep Compass sono da anni tra i SUV più apprezzati dagli italiani nel segmento C e saranno presto aggiornate nello stile, tra fine 2024 e inizio 2025. Entrambi rivolti anche alle famiglie, fanno della versatilità il loro pregio principale.

Questo aspetto lo si vede soprattutto nelle motorizzazioni offerte, con una gamma che in entrambi i casi spazia dalle mild hybrid alle ibride plug-in, fino alle diesel. Nel caso della Sportage ci sono anche le full hybrid e le GPL, due tipologie di alimentazioni in costante crescita nel nostro mercato.

Ecco, quindi, il confronto tra Kia e Jeep.

Esterni

A livello di stile, Kia e Jeep puntano su aspetti completamente diversi. Più spigolosa la Sportage e più equilibrata la Compass. E le diverse scelte di stile si riflettono anche sulle dimensioni, con la Kia che è lunga 4,52 m, ben 12 cm in più della Jeep.

Analizzando nel dettaglio il SUV coreano, si nota il linguaggio stilistico “Opposited United” della Casa, che dà vita al frontale “Tiger Nose” e ai fari LED a forma di boomerang. Ci sono poi i gruppi ottici Matrix LED posizionati centralmente, che rendono l’auto immediatamente riconoscibile.

Il profilo laterale della Sportage presenta linee muscolose e tese, con l’opzione di un tetto nero a contrasto, mentre i cerchi in lega sono da 17” fino a 19”.

La parte posteriore è altrettanto distintiva, con un lunotto inclinato e uno spoiler. I fari a LED affilati contribuiscono a un look dinamico, mentre le modanature a contrasto snelliscono le forme robuste del veicolo. Le protezioni per il sottoscocca aggiungono un tocco da fuoristrada.

Kia Sportage Jeep Compass

L’estetica della Compass riprende i canoni tradizionali di Jeep, con le classiche sette feritoie della calandra che “allargano” la zona anteriore del SUV. I sottili fari LED e i paraurti in tinta carrozzeria sono tra le novità del restyling, così come il tetto (e le calotte degli specchietti) a contrasto.

Nel posteriore troviamo lo spoiler integrato nel tetto e, anche in questo caso, i paraurti in tinta carrozzeria, mentre i cerchi sono fino a 19”. Chi desidera un look più aggressivo e fuoristradistico, comunque, può optare per l’allestimento Trailhawk, con paraurti in plastica, adesivi sul cofano e un’altezza da terra superiore di 3 cm.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Kia Sportage 4,52 m 1,87 m 1,65 m 2,68 metri Jeep Compass 4,40 m 1,87 m 1,63 m (1,66 m Trailhawk) 2,64 metri

Interni

Gli interni della Sportage combinano rivestimenti in pelle e tessuto, con sedili regolabili e riscaldabili elettricamente nelle versioni GT-line e GT-line Plus. Gli inserti in alluminio spazzolato e nero lucido contribuiscono a creare un’atmosfera elegante, mantenendo però un design minimalista, con un numero ridotto di comandi fisici.

La maggior parte dei controlli è posizionata nel tunnel centrale, che include anche la manopola del cambio automatico shift-by-wire nelle versioni con trasmissione DCT a 7 rapporti.

Kia Sportage, gli interni

La plancia è dominata da due schermi da 12,3”: uno per il quadro strumenti digitale, che cambia grafica in base alla modalità di guida selezionata, e uno per il sistema di infotainment, che supporta aggiornamenti over-the-air. Sotto il display dell'infotainment si trovano i comandi per il climatizzatore, che includono sia pulsanti fisici che a sfioramento.

Il sistema di infotainment è completamente connesso, grazie al riconoscimento vocale online, all’integrazione con il calendario dello smartphone e al controllo remoto tramite l'app Kia Connect, che permette di monitorare lo stato e la posizione del veicolo.

Il bagagliaio ha una capacità minima di 526 litri (540 litri nelle PHEV) e, abbattendo i sedili posteriori divisibili 40:20:40, tocca un massimo di 1.751 litri (1.715 nelle PHEV).

Gli interni della Compass hanno un’impostazione più classica, anche dopo l’aggiornamento avvenuto nel 2021.

Tra le principali caratteristiche ci sono il quadro strumenti full HD da 10,25”, con grafica personalizzabile, e il sistema di infotainment UConnect 5, disponibile con schermi da 8,4 o 10,1”, a seconda dell'allestimento.

Jeep Compass, gli interni

L'infotainment, posizionato al centro della plancia in una posizione più alta per ridurre le distrazioni alla guida, è dotato di un processore potenziato per un utilizzo più rapido e fluido. Il sistema operativo Android offre compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, un navigatore TomTom con mappe 3D e riconoscimento vocale naturale, oltre ai servizi UConnect.

In tema di rivestimenti, troviamo pelle nappa, tessuti tecnici e modanature in simil fibra di carbonio.

Con 438 litri a disposizione, il bagagliaio della Compass non brilla per capacità in rapporto alle dimensioni esterne, mentre l’ibrida plug-in 4xe ha uno spazio leggermente inferiore (420 litri) in virtù delle componenti del powertrain elettrico. Abbattendo i sedili posteriori si arriva a 1.387 litri (1.230 litri nelle ibride 4xe).

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio Kia Sportage 12,3" 12,3" 526-562-587/1.715-1.751-1.776 litri (540/1.715 PHEV) Jeep Compass 10,25" 8,4" o 10,1" 438/1.387 litri (420/1.230 litri 4xe)

Motori

Sia Kia che Jeep possono contare su una gamma di motorizzazioni piuttosto ampia. La Kia conta le versioni mild hybrid a benzina da 160 CV, le full hybrid a benzina da 215 CV e le ibride plug-in da 245 CV (autonomia di circa 70 in elettrico con la batteria da 13,8 kWh). Non mancano anche le mild hybrid a gasolio da 136 CV e le GPL da 147 CV.

Kia Sportage Jeep Compass Trailhawk

Passando alla Compass, troviamo la mild hybrid a benzina da 130 CV e due ibride plug-in (da 190 CV e 240 CV, con batteria da 11,4 kWh e un’autonomia EV in entrambi i casi vicina ai 50 km), oltre alla 1.6 diesel non elettrificata da 130 CV. Il cambio è manuale a 6 marce nelle diesel, automatico a 6 marce nelle PHEV e automatico a doppia frizione a 7 rapporti nelle mild hybrid a benzina.

Tre i tipi di trasmissione per la Kia: manuale a 6 marce, automatico a 6 rapporti e automatico (nelle full hybrid e ibride plug-in) a doppia frizione a 7 rapporti

Per entrambi i modelli, solo le ibride plug-in hanno la trazione integrale, mentre tutte le altre versioni sono a trazione anteriore.

Modello Mild hybrid benzina Full hybrid benzina Ibrida plug-in Diesel GPL Kia Sportage 1.6 160 CV 1.6 215 CV 1.6 245 CV 1.6 136 CV (mild hybrid) 1.6 147 CV Jeep Compass 1.5 130 CV - 1.3 190 CV 1.3 240 CV 1.6 130 CV -

Prezzi

La Kia Sportage parte da 32.700 euro nel caso della variante mild hybrid a benzina da 160 CV e arriva fino a 54.150 euro per l’ibrida plug-in più accessoriata.

La Jeep parte dai 35.600 euro per le 1.6 diesel e tocca i 54.600 euro per l’ibrida plug-in da 240 CV nell’allestimento Trailhawk.