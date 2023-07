La Kia Sportage è tra i pochi SUV, non provenienti dai Costruttori tedeschi, a proporre la motorizzazione diesel mild hybrid, anche in abbinamento alla trazione integrale e al cambio automatico.

Questa versione top di gamma è la Kia Sportage 1.6 CRDi Mild Hybrid AWD DCT che ho potuto testare nella settimanale prova dei consumi reali e che si è dimostrata davvero efficiente per la categoria. Il consumo medio che ho registrato è di 4,25 l/100 km (23,53 km/l) e la spesa per il gasolio del viaggio Roma-Forlì è pari a 25,92 euro.

Consumi buoni per la categoria e per la trazione integrale

Con la media di 4,25 l/100 km, la Kia Sportage diesel con l'ibrido leggero si inserisce sopra la metà della classifica consumi reali, categoria auto a gasolio, a pari merito con l'ancora più grande e lussuosa Mercedes GLC 220d 4Matic Mild Hybrid, ma davati a Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid 150 CV 2WD (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), Mazda CX-60 3,3L e-Skyactiv D M Hybrid Boost 48V RWD (4,80 l/100 km - 20,8 km/l) e Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive 150 CV DSG (4,90 l/100 km - 20,4 km/l).

Kia Sportage, la vista di tre quarti anteriore

A consumare meno della Sportage 1.6 CRDi Mild Hybrid ci pensano invece le varie Dacia Duster 4X4 1.5 Blue dCi 115cv (4,10 l/100 km - 24,3 km/l), Opel Grandland 1.5 diesel 130cv AT8 (3,75 l/100 km - 26,6 km/l) e Mercedes GLA 200 d 4Matic (3,40 l/100 km - 29,4 km/l), rimanendo tra i SUV provati più di recente.

Spazio a bordo e viaggi comodi

L'auto che ho provato è la Kia Sportage 1.6 CRDi AWD DCT MHEV GT-Line, versione molto ben accessoriata che con un prezzo di listino di 43.000 euro offre cerchi in lega da 19", fari full LED, vernice metallizzata, sedili anteriori a regolazione elettrica e riscaldabili, climatizzatore automatico tri-zona, portellone elettrico e cruise control adattivo.

Kia Sportage, la plancia

Su strada questa Sportage si dimostra piacevole da guidare, piuttosto confortevole e comunque molto spaziosa per ogni tipo di famiglia, con una qualità percepita elevata e ausili alla guida di buon livello. In questo quadro più che positivo spicca l'assenza della connessione wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

La video prova della Kia Sportage

Consumi sempre bassi e autonomia estesa

L'abbinamento tra il motore 1.6 diesel da 136 CV, il motore elettrico, il sistema mild hybrid a 48 volt, la batteria da 0,437 kWh e il cambio doppia frizione a 7 marce permette di ottenere consumi sempre contenuti, anche in autostrada.

Il serbatoio da 54 litri è sufficiente per garantire un'autonomia di almeno 800 km, ma con un po' di attenzione alla guida e su percorsi ideali da economy run è possibile superare con facilità i 1.000 km con un pieno di gasolio.

Kia Sportage, la vista di tre quarti posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,2 l/100 km (19,2 km/l)

1.036 km di autonomia teorica

1.036 km di autonomia teorica Autostrada: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

815 km di autonomia teorica

815 km di autonomia teorica Economy run: 3,3 l/100 km (30,3 km/l)

1.636 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Kia Sportage 1.6 CRDi AWD DCT MHEV GT-Line Ibrido

(Gasolio) 100 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.527 kg 135 g/km

Dati

Vettura: Kia Sportage 1.6 CRDi AWD DCT MHEV GT-Line

Listino base: 43.000 euro

Data prova: 3/07/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 32°/Sereno, 27°

Prezzo carburante: 1,694 euro/l (Gasolio)

Km del test: 856

Km totali all'inizio del test: 107

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 - 235/50 R19 103V XL S1 (Etichetta UE: A, A, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,25 l/100 km (23,53 km/l)

Computer di bordo: 4,5 l/100 km

Alla pompa: 4,0 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,92 euro

Spesa mensile: 57,60 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 278 km

Quanto fa con un pieno: 1.271 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.