La nuova Kia Niro si presenta sul mercato come uno dei crossover più elettrificati e con le migliori doti di efficienza. In particolare stupiscono i consumi omologati nel ciclo WLTP della nuova Niro Plug-in Hybrid, praticamente ai minimi storici per un'auto con motore a benzina.

Per saggiare queste doti da campionessa di efficienza ho voluto impegnare la Kia Niro PHEV 2023 nella prova consumi reali, ottenendo interessanti conferme. La nuova compatta coreana ricaricabile alla spina ottiene infatti un consumo medio di appena 3,10 l/100 km (32,26 km/l di percorrenza), spendendo 23,01 euro per il viaggio standard di 360 km da Roma a Forlì (20,24 euro di benzina + 2,77 euro di elettricità). In uscita da Roma percorre 60 km in modalità elettrica al 100%.

Kia Niro PHEV: nessun crossover consuma così poco

Con un'efficienza così elevata la Kia Niro ibrida plug-in si va a posizionare nella parte più alta della classifica consumi reali, piazzandosi addirittura al settimo posto assoluto e al quinto nella categoria PHEV.

La nuova Kia Niro vista di tre quarti anteriore

La nuova Niro si guadagna anche il titolo di crossover più efficiente di sempre, davanti ad altre ibride ricaricabili alla spina come Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l), 3,55 (28,17), Mercedes B 250 e EQ POWER (3,55 l/100 km - 28,1 km/l) e Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3 km/l).

Ha quasi tutto quello che si può chiedere a un crossover compatto

L'auto che ho provato è la Kia Niro 1.6 GDi Plug-in Hybrid DCT Evolution Premium Pack, la versione top di gamma che al prezzo di listino di 46.500 euro offre quasi tutto quello che si può desiderare da un crossover compatto.

Di serie sono infatti i cerchi in lega da 18", vernice metallizzata, sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati, head-up display, mantenimento corsia, cruise control adattivo, portellone elettrico e sistema audio premium Harman Kardon.

Kia Niro, gli interni

Il tutto per un'auto da 183 CV complessivi (105 CV dal motore 1.6 benzina e 84 CV dal motore a benzina) con cambio automatico doppia frizione a 6 marce e trazione anteriore che risulta molto facile e "naturale" nella guida, confortevole e silenziosa al punto giusto e con ottime capacità di carico.

Solo l'assetto risulta a volte un po' rigido sulle buche più profonde, mentre sarebbero graditi il sistema di mirroring dello smartphone wireless e vani porta bottiglia più grandi all'interno delle portiere. Per avere gli incentivi statali (5.000 euro con rottamazione) occorre invece puntare sull'allestimento Style con ECO Pack.

50 km in elettrico e consumi bassissimi di benzina

Con la batteria da 11,1 kWh la nuova Kia Niro PHEV riesce a percorrere mediamente 50 km in modalità elettrica, autonomia che può toccare gli 80 km su un percorso ideale da economy run.

Quando l'accumulatore è scarico c'è il serbatoio da 37 litri di benzina che permette di affrontare senza problemi anche lunghi viaggi, superando quasi sempre i 600 km di autonomia. Ad aiutare le abbondanti percorrenze ci sono i consumi bassissimi anche a batteria scarica, su ogni percorso.

Kia Niro, la vista di tre quarti posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 4,8 l/100 km (20,8 km/l)

769 km di autonomia teorica

769 km di autonomia teorica Autostrada: 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

636 km di autonomia teorica

636 km di autonomia teorica Economy run: 3,3 l/100 km (14,7 km/l)

1.121 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Kia Niro 1.6 GDi Plug-in Hybrid DCT Evolution Premium Pack Ibrido

(Benzina) 77,20 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.519 kg 22 g/km

Dati

Vettura: Kia Niro 1.6 GDi Plug-in Hybrid DCT Evolution Premium Pack

Listino base: 46.500 euro

Data prova: 29/05/2023

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 25°/ Pioggia-Sereno, 23°

Prezzo carburante: 1,814 euro/l (Benzina) - 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 1.700

Km totali all'inizio del test: 10.318

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 72 km/h

Pneumatici: Continental PremiumConctact 6 - 225/45 R18 95V XL (Etichetta UE: B, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 3,10 l/100 km (32,26 km/l)

Computer di bordo: 3,3 l/100 km

Alla pompa: 2,9 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 23,01 euro (20,24 euro di benzina + 2,77 euro di elettricità)

Spesa mensile: 44,99 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 356 km *

Quanto fa con un pieno: 1.194 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



