Presentata nel 1992 la McLaren F1 ha gettato le basi per tutte le hypercar. Poi, nel 2012, la Casa inglese ha rivoluzionato il settore - assieme a Ferrari e Porsche - con la sua prima hypercar ibrida, la P1. Ora, più di 30 anni dopo la F1 originale, ecco nascere la McLaren W1, semplicemente l'auto stradale più potente mai costruita in quel di Woking.

Un bolide estremo in tutto e per tutto, dalle forme al powertrain, che dà vita a prestazioni da urlo. Ve la raccontiamo qui sotto.

Ibrido alle estreme conseguenze

La McLaren W1 è alimentata da un nuovo V8 biturbo di 4 litri, costruito partendo da un foglio bianco, unito a motore elettrico. Il totale fa 1.241 CV e 1.353 Nm di coppia. Così la nuova hypercar inglese può passare da 0 a 100 km/h in meno di 3" e toccare la velocità massima di 350km/h, esattamente come la P1.

Ma i numeri, per quanto impressionanti, raccontano solo una parte della storia.

McLaren

Il nuovo motore, denominato "MPH-8", ha una potenza di 904 cavalli, vale a dire 226 CV per litro, il rapporto più alto mai registrato da McLaren. E pur essendo un turbo non si imbarazza nel salire in alto, fino ad arrivare a 9.200 giri, con i due turbocompressori twin-scroll che entrano in funzione ad appena 2.500 giri.

Il nuovo V8 è affiancato da un "E-Module", che si compone di un motore elettrico a flusso radiale, un'unità di controllo e una batteria da 1,4 kWh. Sistema che aggiunge altri 337 CV e consente alla McLaren W1 di viaggiare in modalità elettrica per circa per 2,5 km. Meglio di niente. Quindi no, la nuova hypercar inglese non è una plug-in, a differenza delle rivali Ferrari SF90 e Lamborghini Revuelto.

McLaren McLaren

Questo permette di risparmiare peso: il modulo elettrico aggiunge infatti appena 19 kg, mentre la W1 in totale fa segnare 1.398 kg. Praticamente quanto una Volkswagen Golf. Cavalli e la coppia vengono inviati esclusivamente alle ruote posteriori grazie a un differenziale elettronico, il tutto abbinato a un cambio automatico a otto rapporti.

Una lama

Il design della McLaren W1 è incentrato sul nuovo telaio monoscocca "Aerocell" sviluppato dalla Casa, che combina un sedile fisso, mentre si possono regolare pedaliera e volante. Per accedere all'abitacolo si aprono spettacolari portiere denominate "Anhedral Doors".

McLaren

Per creare la W1 gli ingegneri McLaren hanno trascorso più di 350 ore nella galleria del vento testando più di 5.000 singoli punti per garantire che fosse la supercar più aerodinamica della propria storia.

A tal fine al posteriore è presente un'ala posteriore "Active Long Tail" ispirata alla F1 GTR del 1997, per migliorare la resistenza aerodinamica e aumentare la deportanza. McLaren dice che quest'auto può "cambiare forma", e noi ci crediamo. Un deviatore di flusso d'aria sul tetto (il primo in una McLaren omologata per la strada) invia aria fresca al vano motore, mentre le ali anteriori e posteriori attive contribuiscono a generare rispettivamente 350 e 650 kg di deportanza in modalità Race. La deportanza totale raggiunge i 1.000 kg tondi.

L'altezza di marcia si riduce di 3,8 cm all'anteriore e di 2 cm al posteriore in modalità Race, mentre il lungo spoiler di coda si estende fino a quasi 30 cm quando viene attivato, svolgendo anche funzione di freno aerodinamico in caso di frenate brusche.

Sotto la sinuosa carrozzeria c'è il nuovo Race Active Chassis Control III di McLaren, configurabile in tre diverse modalità: Comfort, Sport e Race. Le pinze forgiate a sei pistoncini all'anteriore e a quattro pistoncini al posteriore con dischi carboceramici contribuiscono a tenera a bada l'hypercar inglese. Da 100 a 0 km/h ci vogliono appena 28 metri.

A collegare la W1 alla strada ci pensano pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS da 265/35 all'anteriore e 335/30 al posteriore. McLaren offre anche pneumatici P Zero R per un uso più regolare su strada e Pirelli P Zero Winter 2.

McLaren McLaren

Un'auto da pista ma con la targa, che non rinuncia comunque all'aspetto tecnologico: all'interno si trova un touchscreen da 8" con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, oltre a prese USB di tipo A e C.

Il prezzo della McLaren W1? Si parte da 1,9 milioni di euro circa per ciascuno dei 399 esemplari previsti per la produzione. Tutti già prenotati.