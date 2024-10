La Renault 4 è tornata ed è completamente nuova. Con il modello del passato, infatti, ha ben poco a che vedere, perché ora è un piccolo crossover elettrico da città, che però non disdegna qualche gita fuori porta, grazie soprattutto a una meccanica molto avanzata e collaudata.

Protagonista del Salone di Parigi 2024, in scena dal 14 al 20 ottobre nella capitale francese, a livello stilistico evolve il concetto di retrodesign, grazie a molti richiami al modello degli anni '60, ma in questo caso senza esagerare. Scopriamola dunque nel dettaglio.

Nuova Renault 4 2024, gli esterni

La nuova Renault 4 E-Tech Electric, questo il nome completo, è un crossover di segmento B con dimensioni di 4,14 metri in lunghezza (9 cm in più dell'attuale Clio ma 9 cm in meno dell'attuale Captur), 1,80 metri in larghezza, 1,57 metri in altezza e con un passo molto interessante di 2,62 metri.

Il fatto che sia un vero e proprio crossover lo si capisce guardando l'altezza da terra, di ben 18,1 cm, molto elevata per il segmento, e che, almeno sulla carta, dovrebbe permettere alla nuova piccola della Losanga di affrontare anche alcuni terreni leggermente impervi.

Renault Renault 4 E-Tech Electric, la vista di tre quarti anteriore

Passando al design, una delle caratteristiche più interessanti di questa nuova auto, parlando degli esterni, sono sicuramente le sue linee, che si ispirano a quelle del classico modello del passato, ma, come già detto, senza richiamarlo eccessivamente.

Davanti, per esempio, la calandra da 1,45 metri di larghezza è uno degli elementi che più ricorda la tuttofare degli anni '60, con un profilo piuttosto verticale che resta sempre illuminato, insieme al logo Renault al centro.

Al posteriore, invece, i fari verticali suddivisi in tre parti ricordano nello stile quelli del modello storico, che, per chi li ricordasse, erano a "pillola" e una delle caratteristiche più distintive del modello.

Renault 4 E-Tech Electric, la vista di tre quarti posteriore

Un altro dettaglio molto importante della nuova piccola francese a batteria è il grande portellone posteriore, allungato fino al paraurti con l'obiettivo di ottenere un'apertura quasi da record. Questo importante dettaglio, infine, è raccordato al retrotreno con il finestrino posteriore obliquo, che ricorda - almeno in parte - quello presente sull'antenata.

Infine, tra gli accessori, non manca anche un particolare tetto in tela apribile, ispirato a quello dell'originale Renault 4 Plein Air, e delle barre portatutto non presenti sul modello originale.

Renault Renault 4 E-Tech Electric, la vista laterale

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 4,14 metri 1,80 metri 1,57 metri 2,62 metri

Nuova Renault 4 2024, gli interni

Passando agli interni anche dentro la nuova Renault 4 evolve nel design lo stile dell'auto originale, adottando però rivestimenti e tecnologie del 21esimo secolo, variabili a seconda degli allestimenti scelti, di cui parleremo in seguito perché di cose da dire ce ne sono prima molte altre.

Renault Renault 4 E-Tech Electric, gli interni

Il cruscotto della nuova Renault 4 è sviluppato orizzontalmente su più livelli e accoglie un nuovo sistema di infotainment orizzontale con schermi dalle dimensioni non meglio specificate e accompagnati dal volante in comune con le altre elettriche della Casa.

Allo stesso tempo anche le bocchette d'areazione, proprio come quelle del modello degli anni '60, sono state progettate in orizzontale e sono state accompagnate da un rivestimento della parte bassa del cruscotto in tessuto: prerogativa di alcuni allestimenti.

I pannelli porta, infine, guardano alla praticità, così come gli enormi sedili, pensati quasi come delle poltrone da salotto e rivestiti anche in questo caso in materiali diversi a seconda degli allestimenti.

Renault Renault 4 E-Tech Electric, il sistema di infotainment

Il bagagliaio, poi, come anticipato, prevede una capacità di 420 litri (ci cui 35 litri nel vano inferiore), tutti sfruttabili grazie al portellone di dimensioni molto generose e alla soglia di carico particolarmente bassa, ferma a quota 61 cm (10 in meno della media del segmento).

La grande praticità del vano traspare anche dai diversi elementi presenti in questo spazio, come i piccoli loculi pensati per riporre alcuni oggetti e gli altri scomparti laterali pensati per alloggiare i diversi accessori di cui l'auto può essere dotata.

Il vano portaoggetti inferiore, infine, ha uno sportello con due aperture separate che si rivelano utili soprattutto quando uno dei due lati è bloccato dal carico, mentre l’altro può essere aperto.

Renault Renault 4 E-Tech Electric, il bagagliaio

Parlando invece delle versioni e dunque degli allestimenti interni, sono 3: Evolution, Techno e Iconic. La prima è quella di accesso ed è caratterizzata da abbinamenti cromatici chiari e cuciture che riprendono il motivo della bandiera francese.

Renault Renault 4 E-Tech Electric, il dettaglio della plancia

La seconda, invece, si chiama Techno, aggiunge alcuni accessori importanti e prevede sedili rivestiti in tessuto simil Jeans, realizzato in realtà in poliestere riciclato color blu saturo, rivetti e cuciture in rame lungo i lati dei sedili e un easter egg dove si legge “Allez-y vous êtes en Renault 4”, ovvero tradotto: "Evvai! sei su una Renault 4". Infine la plancia è rivestita in un tessuto a quadri trapuntati.

Infine, la versione top di gamma è la Iconic, che prevede sedili e i poggiatesta in tessuto pied-de-poule e cuciture gialle e motivi a forma di cinturino di orologio presenti su sedili anteriori, panchetta posteriore e plancia, quest’ultima arricchita anche dalla scritta “Renault 4” incisa al laser e retroilluminata.

In base a quanto dichiarato dalla Casa in questa prima fase, infine, a livello tecnologico tutte le versioni sono dotate dell'ultima evoluzione dell'infotainment basato su Google Automotive, sviluppato verticalmente e che integra il gestore dello stato di carica in viaggio, che cerca le colonnine al posto del conducente.

Renault Renault 4 E-Tech Electric, dettaglio degli interni

L'ultimo protagonista che bisogna menzionare degli interni della nuova Renault 4 è infine il tetto apribile in tessuto, un elemento chiave del design di questo nuovo crossover secondo la Casa prerogativa della versione Plein Air.

Disponibile in colore nero per i due allestimenti Techno e Iconic, è stato realizzato da Webasto e Haartz con una struttura in plastica e non metallica e con l'obiettivo di mantenere qualità acustiche ed ermetiche molto elevate, grazie al rivestimento avanzato dal punto di vista tecnologico.

Per aprirlo basta premere un tasto che lo fa ritrarre formando tre pieghe invece di quattro, grazie all'assenza delle barre da tetto e dell’antenna, che viene integrata nel lunotto posteriore. Non è ancora chiaro il prezzo.

Renault Renault 4 E-Tech Electric, il tetto in tela

Nuova Renault 4 2024, la meccanica

Ma veniamo al dunque e parliamo della parte più interessante di questa nuova Renault 4, ovvero la meccanica. L'auto è ovviamente basata sulla nuova piattaforma del Gruppo Renault AmpR Small, la piattaforma della divisione Ampere dedicata ai veicoli elettrici del segmento B, che condivide con la Renault 5 E-Tech Electric, rispetto alla quale però ha passo più lungo di 8 cm.

L’avantreno è stato ripreso da quello delle attuali Clio, Captur e Renault 5, ma ottimizzato con uno sterzo con un rapporto di trasmissione corto (14,5) per aumentare il comfort. Grazie a questa modifica il diametro di sterzata è stato ridotto a 10,8 metri. Il retrotreno, invece, è stato dotato di geometria multilink.

Renault Renault 4 E-Tech Electric, il dettaglio del nome

A livello di powertrain l'auto abbina una batteria da 52 kWh a un motore da 110 kW di potenza, per un’autonomia complessiva dichiarata, secondo il ciclo WLTP, di 400 km, oppure una batteria da 40 kWh a un motore da 90 kW.

Gli accumulatori, in particolare, sono basati sulla chimica NMC (Nichel Manganese Cobalto) e sono composti da diversi moduli collocati in un singolo contenitore: una soluzione che, secondo la Casa francese, ha permesso in fase progettuale di ridurre il peso di circa 20 kg rispetto alla ZOE.

I motori, invece, sono gli stessi già disponibili per le altre elettriche della Casa, come la nuova Renault 5, e sono stati progettati partendo da quelli della Megane E-Tech Electric e della nuova Scenic E-Tech Electric.

Come detto l'auto prevede due livelli di potenza. Il primo di 80 kW (equivalenti a circa 120 CV) e 225 Nm di coppia, il secondo di 110 kW (equivalenti a circa 150 CV) e 245 Nm di coppia. Quest'ultimo, in particolare, permette alla 4 di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 8,5 secondi e di correre fino a una velocità massima limitata elettronicamente di 150 km/h.

Per tutte le versioni, poi, è di serie il caricabatterie bidirezionale in corrente alternata da 11 kW e tutte possono essere ricaricate in corrente continua fino a una potenza massima di 80 kW, nel caso del powertrain meno potente, o di 100 kW, nel caso del motore con più cavalli.

Potenza Coppia Ricarica AC/DC Capacità batteria 80 kW (120 CV) 225 Nm 11 kW/80 kW 40 kWh 110 kW (150 CV) 245 Nm 11 kW/100 kW 52 kWh

Renault Renault 4 E-Tech Electric, il dettaglio dei fari anteriori

A livello di guida, poi, in base a quanto dichiarato dalla Casa, la nuova Renault 4 è il primo veicolo dell'azienda dotato della funzione One Pedal, disponibile a partire dall’allestimento Techno e che va ad affiancarsi alle prime tre modalità di frenata rigenerativa attivabili attraverso i paddle al volante.

Ma non è tutto. A differenza della Renault 5, la nuova Renault 4 è stata dotata anche del nuovo sistema Extended Grip (optional) con due nuove modalità di guida per il fuori strada leggero che agiscono sull'impianto frenante e sul sistema ESP: Snow e All-terrain, dunque per neve e sterrati.

Nuova Renault 4 2024, i prezzi

Durante la presentazione al Salone di Parigi 2024, Renault non ha divulgato i prezzi della nuova Renault 4 E-Tech Electric, che dunque saranno comunicati nelle prossime settimane anche per l'Italia.

In ogni caso non dovrebbero allontanarsi troppo da quelli della Renault 5, che in Italia parte da 32.100 euro (incentivi esclusi).