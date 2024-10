Non ci sono soltanto offerte di finanziamento: a volte le Case segnalano nella comunicazione ufficiale a quanto può ammontare uno sconto promozionale sul listino.

In ottobre, ad esempio, tutti i modelli EVO sono offerti con ecobonus statale e ribasso della Casa: per una EVO 3 questo significa fino a 4.500 euro in meno.

Nel dettaglio, il modello EVO 3 nella versione a doppia alimentazione Benzina o GPL è disponibile con un prezzo di listino di 18.400 euro, ridotto a 13.900 euro grazie a un ecobonus statale di 3.000 euro e uno sconto promozionale di 1.500 euro offerto dai concessionari aderenti.

La promozione, valida fino al 31 ottobre 2024, è subordinata alla rottamazione di un veicolo fino a Euro 2 e al mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi, oltre ovviamente alla disponibilità dei fondi dell’Ecobonus.

Naturalmente, rivolgendosi alla concessionaria, si può valutare anche un finanziamento rateale: tuttavia, questa offerta prevede o il pagamento dell'intero importo, o ad esempio l'apporto di una finanziaria esterna.

Vantaggi

La EVO 3 ha già un prezzo sicuramente concorrenziale per la categoria, e il listino scontato, con l'ecobonus e l'ulteriore ribasso offerto da EVO, può risultare vantaggioso per chi ha un veicolo da rottamare: si tratta di una riduzione vicina al 25% sul prezzo iniziale.

Svantaggi

L’ecobonus dipende dalla disponibilità dei fondi statali, e in questo caso manca un’indicazione di esempio su un possibile finanziamento rateale agevolato.

In sintesi