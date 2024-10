BMW si è tuffata nell'arte (quasi) perduta della carrozzeria. Nel 2022, ha riportato in vita la "Batmobile" con una speciale 3.0 CSL di cui sono stati realizzati 50 esemplari sul telaio della M4.

L'anno scorso ha svelato la BMW Concept Touring Coupé, che però purtroppo non è entrata in produzione. Qualche mese fa, ha presentato la splendida Skytop, una Serie 8 con tetto tipo "targa".

Ora il marchio di lusso tedesco conferma l'intenzione di mettere in produzione la Skytop, anche se il veicolo avrà una tiratura limitata. Verranno prodotte solo 50 unità e, sorpresa, sono già state tutte prenotate. Il prezzo non è stato menzionato, ma si dice che l'auto speciale fosse disponibile per una cifra intorno ai 500.000 euro.

Un bel sovrapprezzo sulla M8 Cabrio Competition

Anche se questo prezzo esorbitante fosse esatto, non sarebbe comunque la BMW nuova più costosa di sempre. Il titolo spetta alla 3.0 CSL che si presume sia costata 750.000 euro (820.000 dollari). Supponendo che la Skytop costi "solo" mezzo milione di euro, si tratta di un prezzo molto superiore all'auto di partenza, dato che una BMW M8 Cabrio Competition che costa 199.900 euro.

BMW BMW Skytop (2024), la vista laterale

In concomitanza con l'annuncio della messa in produzione dell'auto, sono stati forniti dettagli sulle specifiche tecniche. Dotata di trazione integrale e di un cambio automatico a otto rapporti, la Skytop da strada utilizzerà un V8 biturbo d 4,4 litri con una potenza di 625 CV. Sì, proprio come la M8. Anche lo scatto a 100 km/h in 3,3 secondi corrisponde a quello della normale cabriolet.

Ispirata alle bellezze di ieri

Sebbene le fondamenta siano familiari, lo stile esterno si discosta notevolmente dal controverso linguaggio di design BMW. Si ispira alla 507 e alla Z8, che sono probabilmente alcune delle auto più belle che abbiano mai portato il famoso logo rotondo. L'iconico motivo a muso di squalo è un gradito ritorno alla forma, così come le linee pulite in contrapposizione ai modelli standard con i loro design complessi e spigolosi.

BMW BMW Skytop (2024), la vista posteriore

Mentre la M8 Cabrio ha un tetto in tessuto retrattile elettricamente, la Skytop ha due pannelli rimovibili che devono essere tolti manualmente. Sono rivestiti in pelle sintetica, quindi è meglio non guidare l'auto quando piove. Quando si desidera rimuoverli, c'è un'area dedicata nel bagagliaio.

Interni standard della M8

C'è un problema che vorremmo evidenziare. Per circa 500.000 euro, ci si aspetterebbe un interno totalmente personalizzato. Invece, la Skytop riprende esattamente l'abitacolo della M8 e, anche se la BMW parla di "materiali esclusivi e artigianato tradizionale", l'abitacolo ha un aspetto immediatamente familiare. Beh, forse non è una cosa così negativa, perché si tratta di un abitacolo più vecchio, senza i grandi schermi piazzati in cima al cruscotto come avviene in quasi tutti i modelli attuali.