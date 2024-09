Con un peso a vuoto di 2.550 kg con guidatore, la nuova M5 Touring è una delle auto più pesanti che si possano comprare. BMW vuole dare un senso di leggerezza alla rivale di Audi RS6 Avant con una serie di aggiornamenti in fibra di carbonio per la super wagon. Sono disponibili come M Performance Parts, quindi non li troverete nel normale configuratore online. Dovrete recarvi in un concessionario per scegliere le dotazioni per la vostra vettura.

Splitter anteriore e diffusore in coda

La M5 Touring segue le orme della berlina: la versione a quattro porte ha ricevuto questi aggiornamenti Performance un paio di mesi fa. Le modifiche più evidenti sono rappresentate dallo splitter anteriore e dal diffusore posteriore. Entrambi hanno una configurazione sdoppiata e conferiscono alla wagon ad alte prestazioni un aspetto più cattivo. Come se l'auto non fosse già abbastanza larga, sono state aggiunte delle estensioni ai lati della carrozzeria.

BMW M5 Touring (2024) con M Performance Parts, la vista di tre quarti anteriore

Le calotte degli specchietti laterali sono disponibili in fibra di carbonio come opzione regolare, senza dover ricorrere a M Performance Parts. La cattiva notizia è che BMW non venderà la M5 Touring con il tetto in carbonio. La cosa non sorprende più di tanto, visto che nemmeno la M3 Touring offre questo pannello leggero. Tuttavia, entrambe le berline sono disponibili con questo upgrade.

Grafiche speciali e antenna in aramide

A completare l'elenco degli elementi in carbonio c'è il tappo del serbatoio del carburante che, a quanto pare, "trasforma ogni rifornimento in un piccolo pit stop". Altrove, la tanto attesa M5 Touring può essere ordinata con grafiche laterali con finitura nera opaca e marchio M Performance.

BMW BMW M5 Touring (2024) con M Performance Parts

L'antenna sul tetto è realizzata in aramide, una fibra sintetica molto resistente utilizzata nelle applicazioni aerospaziali e militari. L'aramide ha proprietà simili alla fibra di carbonio.

Altri piccoli dettagli M

BMW non ha mostrato gli interni, ma sappiamo che ci sono tappetini più sofisticati con bordi in similpelle e cuciture decorative in colori contrastanti, oltre ai tre famosi colori M. È anche possibile ottenere un coprichiave a marchio M Performance rivestito in Alcantara e pelle che imita la fibra di carbonio. L'ultimo articolo disponibile è una borsa per pneumatici con maniglia incorporata e marcature che indicano la posizione della ruota.

Si parte da una base di 162.150 euro per la M5 Touring

I dettagli sui prezzi non sono stati resi noti, ma sappiate che la BMW M5 Touring parte da 162.050 euro, mentre l'Audi RS6 Avant costa circa 10.000 euro in meno. Prima di essere ritirata, la Mercedes-AMG E 63 S Wagon costava praticamente quanto la nuova M5 a tetto lungo. Il modello di prossima generazione di Affalterbach non può essere lontano e la logica ci dice che sarà più costoso della BMW.

BMW M5 Touring (2024) con M Performance Parts