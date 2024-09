Vi siete mai chiesti cosa succede a tutti i prototipi e alle auto test una volta che il modello di serie è stato presentato? Spesso continuano a girare per un po' per la messa a punto delle ultime caratteristiche, ancora wrappati perché la rimozione della pellicola mimetica richiede troppo tempo, ma alla fine del loro ciclo di vita utile vengono smantellati o rottamati, riciclando le parti utili per altri progetti.

In Casa BMW lo smantellamento avviene nel Centro di Riciclaggio e Smantellamento (RDZ), che proprio quest'anno compie 30 anni di attività. Scopriamo dunque come funziona e cosa accade all'interno della sua sede.

Riciclare dall'inizio alla fine

Ogni anno, presso l'RDZ, sigla che in tedesco sta per Recycling und Demontage Zentrum, vengono riciclate diverse migliaia di veicoli. La maggior parte delle auto che entrano nel sito - dal quale non usciranno mai più - sono veicoli di pre-serie che hanno raggiunto il loro scopo e che, per svariati motivi, non sono adatti alla vendita ai clienti come usato.

Una volta selezionati, vengono smantellati con un processo standardizzato, che si concentra sull'individuazione di componenti e materiali riutilizzabili per successivi progetti e adatti al riciclaggio.

BMW 30 anni del centro di riciclaggio e smantellamento del BMW Group

Il tutto, in base a quanto comunicato dalla Casa, è iniziato nel 1994 con la creazione del sito dell'azienda a Lohhof, a nord di Monaco, che è stato ampliato nel corso di tre decenni in un vero e proprio centro di eccellenza per il riciclaggio dei veicoli.

Alla luce delle nuove normative e degli obiettivi ambiziosi del BMW Group, l'RDZ nei prossimi anni diventerà ancora più importante, con l'esperienza acquisita che sarà fondamentale quando si tratterà di migliorare ulteriormente la riciclabilità dei veicoli.

BMW 30 anni del centro di riciclaggio e smantellamento del BMW Group

Un lungo processo

Il riciclaggio dei veicoli presso l'RDZ inizia con il rilascio controllato dei sistemi di ritenuta, in particolare degli airbag, e con il pompaggio di tutti i liquidi: un processo, quest'ultimo, sviluppato dal BMW Group e che viene utilizzato, tra l'altro, per neutralizzare le sostanze pirotecniche utilizzate negli airbag.

Contemporaneamente, anche l'olio viene rimosso dagli ammortizzatori utilizzando un dispositivo appositamente sviluppato presso il centro di ricerca e sviluppo dell'Elica.

BMW 30 anni del centro di riciclaggio e smantellamento del BMW Group BMW 30 anni del centro di riciclaggio e smantellamento del BMW Group

La fase numero 2 dello smontaggio si concentra, poi, sul riciclaggio dei singoli componenti, iniziando da quelli perfettamente conservati e funzionanti con status di serie, che vengono ceduti ai concessionari registrati per la rivendita e non vengono quindi smaltiti.

BMW 30 anni del centro di riciclaggio e smantellamento del BMW Group

La fase successiva, invece, si concentra sullo smontaggio meccanico del resto del veicolo, con alcuni materiali, come il rame contenuto nei cablaggi, che vengono separati con un escavatore appositamente sviluppato.

Infine, l'ultima fase prevede, dopo la rimozione del blocco motore e del cambio, la pressatura e la triturazione delle parti restanti in un impianto di riciclaggio esterno.

BMW 30 anni del centro di riciclaggio e smantellamento del BMW Group

Lo smontaggio mirato dei metalli garantisce che i rottami di oggi vengano trasformati in materie prime di domani nella misura più ampia possibile e con una qualità ottimale.

Questo non è importante solo dal punto di vista ecologico, ma anche da quello economico. Come il rame, infatti, anche i metalli utilizzati nella trasmissione generano ricavi di vendita particolarmente elevati secondo la Casa.

BMW 30 anni del centro di riciclaggio e smantellamento del BMW Group

Con la crescita della mobilità elettrica, infine, anche il riciclaggio delle batterie ad alta tensione è diventato negli ultimi anni un business importante per l'RDZ, che da anni sta sviluppando metodi innovativi per il riciclaggio delle unità di accumulo dei veicoli con sistemi di trazione elettrificati.

BMW 30 anni del centro di riciclaggio e smantellamento del BMW Group

Ma a cosa serve tutto questo? Oltre che a riciclare anche a fare ricerca. Il BMW Group infatti ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione della piattaforma IDIS (International Dismantling Information System), ovvero il sistema internazionale in cui vengono pubblicati tutti i dati e i risultati dello smontaggio di veicoli, consultabile da circa 3.000 aziende in 32 Paesi.