Nessuna BMW Serie 8 è stata mai prodotta con motore V10. Almeno fino a questo momento. Alla Monterey Car Week, il tuner Reyn Speed Shop ha presentato la speciale 858 CSL, una one-off che monta il motore V10 della M5 generazione E60.

Oltre al nuovo propulsore, la BMW è stata personalizzata anche a livello estetico, con diverse aggiunte stilistiche.

Un V10 ad hoc

C'è da dire che il V10 montato sulla Serie 8 non è esattamente come quello originale. Reyn Speed Shop, infatti, ha aumentato la cilindrata da 5 a 5,8 litri, rivedendo diverse componenti e installando un cambio manuale a 6 rapporti.

Reyn non ha fornito i dati relativi alle prestazioni del motore modificato, ma è molto probabile che la BMW sia in grado di erogare più dei 507 CV e 520 Nm presenti sulla M5 venduta dal 2005 al 2010, che era in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e di raggiungere i 305 km/h di velocità massima (equipaggiando l'M Driver's Package).

Ed è altrettanto probabile che questa Serie 8 sia più scatenata del modello originale, che era disponibile con motori V8 e V12 con potenza massima di 381 CV e 556 Nm nella versione 850 CSi.

Come una vera CSL

Come detto, oltre al motore, l'officina ha rivisto numerosi aspetti della carrozzeria con l'obiettivo di rendere la 858 una vera CSL (la sigla che sta per "Competition Sport Lightweight" che indica le BMW più estreme e orientate alla leggerezza).

La vettura presenta diversi pannelli in fibra di carbonio e si notano nuovi paraurti anteriori e posteriori, più sporgenti rispetto a quelli del modello originale. I passaruota sono più larghi, mentre sono scomparsi i fari a scomparsa, sostituiti da proiettori dal look più moderno. Nuovi anche i cerchi in lega, che presentano anche i coprimozzi BMW.

Reyn Speed Shop non ha comunicato il prezzo dell'auto, anche se è possibile che la BMW sia già stata venduta a un collezionista.