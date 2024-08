L'off-road su una Porsche non è una novità, ma l'interpretazione di RUF di una 911 da safari è qualcosa di speciale. Tra le sospensioni rialzate, i pneumatici da fuoristrada e il flat six potenziato e tanta pelle nell'abitacolo. Ecco a voi la RUF Rodeo 2025.

Se questo nome vi suona familiare, dovrebbe esserlo. Nel 2020 RUF ha creato un concept di Rodeo che aveva anche un certo valore visivo. Questa volta, RUF afferma che gli interni adottano un "tema western americano" e traggono ispirazione dal Ranch di Ralph Lauren. Aree di pelle marrone si estendono sul cruscotto, sulla console centrale, sui pannelli delle porte e su parte dei sedili.

Il resto è un vero e proprio patchwork di tessuti con cuciture vivaci che evocano il West americano. Il suo cuore può essere nato in Germania, ma nelle mani di RUF questa 911 sembra più adatta a un vecchio film di John Wayne.

Carrozzeria in fibra di carbonio

All'interno ha un aspetto western, ma le linee classiche della Porsche 911 definiscono l'esterno. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio e presenta maniglie delle porte integrate, una pletora di prese d'aria e uno spoiler a coda d'anatra sul retro. Sembra comicamente piccolo infilato tra i parafanghi posteriori aggressivamente svasati.

Ruf

Sospettiamo che anche la RUF Rodeo abbia bisogno di ogni centimetro di spazio. Tra quei parafanghi c'è un flat-six turbo da 3,6 litri che eroga 610 CV e 700 Nm di coppia. È raffreddato ad acqua e alimenta tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale a sei rapporti.

Sospensioni a doppio braccio oscillante con ammortizzatori orizzontali sull'asse anteriore e posteriore e un'altezza da terra di 24 cm grazie a pneumatici da 18 pollici che si arrampicano sullo sterrato. I freni a sei pistoncini gestiscono la potenza di arresto davanti, mentre le pinze a quattro pistoncini si trovano sul retro.

Ruf

Nonostante l'aspetto corpulento e la trazione integrale, RUF mantiene il peso della Rodeo a 1.250 kg. Il merito va alla già citata carrozzeria in fibra di carbonio e al leggero telaio monoscocca in carbonio, dotato anche di una roll cage integrata in acciaio. Anche gli optional non sono da meno. Ha alzacristalli elettrici, serrature, aria condizionata; tutto ciò che serve per un viaggio confortevole in luoghi senza strade. Una cosa che non ha è il sistema di infotainment.

Ruf

"Volevamo creare un'auto che evocasse un senso di nostalgia e allo stesso tempo beneficiasse del brivido della tecnologia moderna che permette di andare ovunque", ha dichiarato il capo di RUF Alois RUF Jr. in un comunicato. "Abbiamo un profondo senso di legame con la bellezza del West americano e volevamo onorarlo con la Rodeo. E, soprattutto, volevamo creare qualcosa di divertente".

Si attendono presto ulteriori informazioni su prezzi e disponibilità.