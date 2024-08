Kalmar Automotive la definisce "la prima hypercar retrò al mondo" e non ha tutti i torti. Presentata durante l'evento The Quail alla Monterey Car Week, la 9x9 è un omaggio alla Porsche 959 e alle sue linee senza tempo.

Una super sportiva da collezione, che verrà consegnata ai primi clienti nel luglio 2025, anche se i prezzi e il numero di esemplari previsti non sono stati dichiarati ufficialmente.

Guarda al passato in chiave moderna

Anche se Kalmar non dichiara esplicitamente il tributo alla Porsche, le forme sembrano chiaramente ispirate alle 959 degli anni '80. L'omaggio più evidente alla supercar tedesca è il grande alettone, che sovrasta una fanaleria orizzontale a LED e i due terminali di scarico centrali.

Kalmar Automotive Kalmar 9x9

La zona anteriore ricorda le 911 moderne, mentre ogni esemplare di 9x9 utilizza una scocca in fibra di carbonio. I cerchi in lega di magnesio nascondono un impianto frenante sofisticato, con pinze in titanio stampate in 3D e dischi in carboceramica.

L'abitacolo a due posti è molto simile alla 959 originale. Il focus è esclusivamente sull'esperienza di guida, tanto che non sono presenti né l'infotainment né la radio. Gli unici "supporti" per il guidatore sono un quadro strumenti digitale e i comandi per il controllo di stabilità e trazione.

Fino a 930 CV

Sotto al cofano, la Porsche (pardon, Kalmar) presenta un 3.8 sei cilindri biturbo (probabilmente lo stesso della 911 Turbo S) da 930 CV, che invia la potenza alle quattro ruote motrici attraverso un cambio automatico a doppia frizione. Se i cavalli in gioco vi sembrano troppi, potete scegliere altri due livelli di allestimento.

Kalmar Automotive Kalmar 9x9, la plancia

La 9x9 Sport ha 650 CV e un cambio manuale a 7 marce, mentre la 9x9 Leichtbau monta un 4.0 aspirato dalla potenza non dichiarata, con trazione posteriore e cambio manuale a 6 marce. Quest'ultima è una versione alleggerita, col peso complessivo di soli 1.250 kg.