L'affidabilità è importante, soprattutto quando si acquista un'auto usata. Ecco perché Consumer Reports ha stilato un elenco delle marche di auto usate più affidabili da acquistare nel 2024.

Lo studio di CR si è concentrato sull'affidabilità dei modelli di 5-10 anni, assegnando a ciascun marchio un punteggio medio in base alle prestazioni dei veicoli. Lo studio completo elenca i 26 marchi migliori, che potete vedere qui.

La top 10 è particolarmente interessante. Ci sono volti noti, come Toyota e Lexus, e alcune sorprese, come BMW. Molti dei marchi presenti nella top 10 hanno anche le auto più affidabili nei rispettivi segmenti, secondo Consumer Reports.

1. Lexus

Come prevedibile, Lexus è in cima alla lista dei marchi di auto usate più affidabili. La casa automobilistica ha ottenuto un punteggio medio di 75 su 100, di due punti superiore a quello della casa automobilistica successiva (che non vi sorprenderà). Nella classifica sono stati presi in considerazione veicoli usati come Lexus EX, GS, IS, RX e altri.

2. Toyota

Non c'è da sorprendersi: Toyota si piazza al secondo posto nella classifica dell'affidabilità, dietro alla sua controparte di lusso, Lexus. La casa automobilistica giapponese ha ottenuto un punteggio medio di 73, tenendo conto di tutta una serie di modelli, dalla 4Runner alla Venza. La Corolla Hybrid, la RAV4 Hybrid e la Tacoma si classificano tutte come le auto più affidabili di CR nelle rispettive categorie.

3. Mazda

Mazda è al terzo posto con una media di 59, ben al di sotto di Toyota e Lexus. La casa automobilistica giapponese ha sei modelli presi in considerazione nello studio: 3, 6, CX-3, CX-5, CX-9 e MX-5. La MX-5 del 2019 si classifica anche come l'auto sportiva più affidabile sotto i 20.000 dollari, mentre il CX-9 è il SUV sette posti più affidabile sotto i 20.000 dollari.

4. Acura

Acura, marchio nordamericano del lusso Honda, si piazza appena sotto Mazda con una media di affidabilità di 57. Sono tre i modelli in questa lista: MDX, RDX e TLX. È una delle cinque case automobilistiche di lusso che entrano nella top 10.

5. Honda

Subito dopo la sua controparte di lusso, Honda entra nella lista al quinto posto. La casa automobilistica ha un punteggio medio di affidabilità di 55, considerando modelli come Accord, Civic, CR-V, Odyssey e una manciata di altri. L'HR-V 2020 si classifica come il SUV piccolo più affidabile sotto i 15.000 dollari.

6. Buick

Che ci crediate o no, Buick entra nella top 10, piazzandosi al sesto posto nello studio sull'affidabilità. Il marchio di lusso americano ha ottenuto una media del 47%. Consumer Reports ha preso in considerazione sette modelli Buick per lo studio, dal SUV Enclave alla berlina Verano, ormai fuori produzione. La Buick Envision 2020 è anche il SUV di lusso più affidabile sotto i 20.000 dollari secondo CR.

7. BMW

BMW è settima con una media del 46%. Lo studio ha preso in esame sette modelli della casa automobilistica tedesca, dalla compatta Serie 2 al SUV di medie dimensioni X5. La BMW è una delle due case automobilistiche tedesche presenti nella top 10.

8. Subaru

Subaru è ottava in questa classifica con una media del 46%, pari a quella di BMW. Per lo studio sono stati presi in considerazione sei modelli Subaru: Ascent, Crosstrek, Forester, Impreza, Legacy e Outback.

9. Nissan

Nissan ha una media del 45% sull'affidabilità, che la colloca al nono posto di questa classifica. La casa automobilistica giapponese ha una delle liste di modelli più robuste incluse nello studio, che vanno dalla Nissan Leaf elettrica (che probabilmente non aiuta il suo punteggio) alla Pathfinder a tre file e alla Versa subcompatta.

10. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz completa la top 10, diventando la seconda casa automobilistica tedesca dopo BMW. Mercedes ha una media del 43%, che la colloca appena sopra Cadillac, Mini e Lincoln, tutte con il 42%. Lo studio prende in considerazione modelli come la Classe C, il SUV GLE e la GLS.

