Estate, tempo di vacanze e di viaggi, anche in auto. I prezzi della benzina e degli altri carburanti tornano quindi di grande attualità, visto che i costi di viaggio dipendono molto da quanto consuma la nostra auto e quanto paghiamo al distributore.

Per questo abbiamo deciso di mettere in fila le auto che consumano di meno nella nostra prova dei consumi reali nella prima metà del 2024. Qui sotto trovate quindi le classifiche per alimentazione delle auto più efficienti provate in questo prime semestre appena concluso: potreste trovare l'auto giusta per le vostre esigenze che vi permette anche di risparmiare sui costi chilometrici!

Classifica benzina

Un po' a sorpresa la più efficiente delle auto a benzina non è una mild hybrid, ma una "semplice" 1.2 turbo da 130 CV con cambio automatico 8 marce come la Citroen C4 X. L'originale berlina crossover francese registra nel tragitto Roma-Forlì un consumo medio di 4,10 l/100 km (24,39 km/l di percorrenza), spendendo 28,32 euro per la benzina del viaggio di 360 km.

Motor1.com Citroen C4 X benzina (2024), la prova consumi

Seconda è un'altra auto "puramente" a benzina come la Skoda Kamiq che sfrutta al meglio il suo motore 1.0 TSI da 116 CV abbinato al cambio manuale. Al terzo posto c'è la mild hybrid Hyundai Kona col motore 1.0 T-GDI 48V da 120 CV e il cambio manuale.

Classifica diesel

Fra le tre auto a gasolio provate nei primi sei mesi del 2024 spicca il dato registrato dalla Mercedes B 180 d, la Classe B col 2.0 turbodiesel da 116 CV che registra una media di 3,30 l/100 km (30,30 km/l), una spesa di 20,61 euro per il carburante del viaggio e si guadagna un posto nella Top 10 della auto diesel.

Motor1.com Mercedes Classe B diesel (2024), la prova consumi

Al secondo posto troviamo la più grande BMW Serie 5, la berlina tedesca che sfrutta il motore 2.0 turbodiesel mild hybrid 48V da 197 CV, la trazione integrale e il cambio automatico a 8 rapporti.

Classifica Gpl

Nelle prove di auto a Gpl sorprende il risultato da record ottenuto dalla Hyundai i10, la piccola coreana col motore 1.0 bifuel benzina/Gpl da 65 CV che registra un eccezionale consumo di 5,20 l/100 km (19,23 km/l) e soprattutto una spesa di viaggio di appena 13,09 euro, una delle più basse di sempre.

Motor1.com Hyundai i10 Gpl (2024), la prova consumi

Un po' più alto, ma giustificato anche dal diverso tipo di auto, è il consumo della nuova Dacia Duster a Gpl, il SUV sempre più spazioso che sfrutta il motore bifuel 1.0 da 100 CV.

Classifica full hybrid

Quando si parla di auto full hybrid il marchio Toyota può vantare un'esperienza quasi trentennale e ce lo ricorda piazzando al primo posto della classifica di categoria la sua nuova C-HR 2.0 Hybrid, il SUV coupé da 197 CV che porta a casa una media di 4,00 l/100 km (25,00 km/l). La spesa per la benzina del viaggio di 360 km è di 26,91 euro.

Motor1.com Toyota C-HR full hybrid (2024), la prova consumi

Poco distante è la Lexus LBX col 1.5 full hybrid da 136 CV e un po' più staccata c'è la nuova Renault Espace col 1.2 full hybrid da 200 CV.

Classifica plug-in hybrid

Mercedes conferma la sua tradizione di efficienza con i modelli ibridi plug-in e piazza al primo posto della speciale graduatoria la sua Mercedes GLC Coupé spinta dal motore 2.0 diesel plug-in hybrid da 333 CV che consuma appena 3,35 l/100 km (29,85 km/l). Il costo dell'energia utilizzata nel viaggio di 360 km da Roma a Forlì è pari a 30,36 euro (21,94 euro di gasolio + 8,42 euro di elettricità).

Motor1.com Mercedes GLC Coupé plug-in hybrid diesel (2024), la prova consumi

Sul secondo gradino del podio plug-in troviamo la Mercedes Classe E All Terrain con lo stesso motore diesel elettrificato da 313 CV e al terzo posto, un po' inaspettata, si piazza l'altrettanto imponente Audi A6 Avant col propulsore 2.0 benzina da ben 367 CV.

La classifica dei consumi reali, 11 anni di prove e 465 auto

Quelle che trovate qui sopra sono le classifiche parziali del 2024 per quanto riguarda le prove dei consumi reali, ma esiste anche una classifica generale degli ultimi 11 anni e mezzo di prove.

Se volete scoprire quali sono le auto che hanno consumato di meno nel corso dei test che ho fatto dal 2013 a oggi non dovete fare altro che leggere la classifica dei consumi reali, aggiornata settimanalmente e che contiene al momento 465 prove di auto diverse.