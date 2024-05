Chi cerca un SUV ibrido plug-in con potenza abbondante, dotazioni e finiture di lusso, oltre a un'immagine elegante e sportiva allo stesso tempo, sa di poter contare da alcuni anni sulla Volvo XC60.

È proprio la Volvo XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid che ho guidato per la prova dei consumi reali, il SUV col motore 2.0 turbo benzina + elettrico da 350 CV complessivi che nel percorso standard di 360 km da Roma a Forlì ha consumato 5,20 l/100 km (19,23 km/l), spendendo 40,70 euro per l'energia del viaggio (35,92 euro di benzina + 4,78 euro di elettricità). In uscita da Roma in modalità elettrica il SUV svedese ha percorso circa 74 km.

Consumi nella media

Nel panorama dei SUV medi con motorizzazione ibrida plug-in già presenti nella classifica dei consumi reali la Volvo XC60 si posiziona abbastanza bene, risultando più efficiente di Mitsubishi Outlander PHEV (5,95 l/100 km - 16,8 km/l) della Jaguar F-Pace P400e AWD (5,50 l/100 km - 18,1 km/l) e dell'Audi Q5 55 TFSI e quattro S tronic (5,25 l/100 km - 19,0 km/l).

Volvo XC60, la vista di tre quarti anteriore

Meno della Volvo hanno invece consumato la Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV 2,5L (4,85 l/100 km - 20,6 km/l), Lexus NX 450h+ AWD Plug-In (4,55 l/100 km - 21,9 km/l) e la capolista Mercedes GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid (3,35 l/100 km - 29,8 km/l).

Qualità, comfort e potenza sopra la media

Mettendomi alla guida della Volvo XC60 T6 AWD Plug-in hybrid Ultra ho potuto apprezzare la qualità delle finiture, l'alta qualità percepita in ogni dettaglio a bordo o all'esterno del SUV medio svedese, oltre all'abbondante potenza, alla silenziosità di marcia e al comfort di viaggio.

Volvo XC60, gli interni

Nello specifico la versione Ultra che ho provato è la top di gamma che ha già di serie il cambio automatico a 8 rapporti, la trazione integrale, i cerchi in lega da 20", i fari full LED adattivi, il keyless entry, i sedili rivestiti in pelle, il Pilot Assist, l'head-up display e l'impianto audio Premium Sound Harman Kardon.

La presenza a bordo della Volvo di optional a pagamento come la vernice metallizzata, i cerchi in lega da 21", le sospensioni pneumatiche, l'impianto Audio Premium Sound Bowers & Wilkins e il Visual Park Assist 360° portano il prezzo di listino a 82.920 euro. Segnalo che i 186 kW di potenza del motore a benzina fanno scattare l'obbligo di pagare anche il superbollo col modello F24 (in questo caso di 20 euro all'anno).

La video prova della Volvo XC60 Plug-in hybrid

70 km in elettrico e oltre 800 km a benzina

Con la batteria completamente carica questa Volvo XC60 mi ha permesso di percorrere almeno 70 km in modalità puramente elettrica, autonomia che può salire fino a 90 km se le condizioni di guida sono ideali per il minimo consumo. La batteria con una capacità nominale di 18,8 kWh ha una capacità netta utilizzabile di 14,7 kWh e utilizza un caricatore di bordo da 6,4 kW.

A batteria scarica la XC60 T6 Plug-in hybrid può sempre contare sul serbatoio da 71 litri che fa fronte ai consumi non proprio bassissimi del potente sistema ibrido. In particolare il consumo in autostrada risulta un po' alto, ma l'autonomia scende raramente sotto i 780 km. Su percorsi a bassa velocità costante da economy run la percorrenza teorica supera abbondantemente i 1.000 km.

Volvo XC60, la vista di tre quarti posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

944 km di autonomia teorica

944 km di autonomia teorica Autostrada: 9,0 l/100 km (11,1 km/l)

788 km di autonomia teorica

788 km di autonomia teorica Economy run: 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

1.313 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Volvo XC60 T6 AWD Plug-in hybrid Ultra Ibrido

(Benzina) 186 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 2.075 kg 25 g/km

Dati

Vettura: Volvo XC60 T6 AWD Plug-in hybrid Ultra

Listino base: 75.050 euro

Data prova: 06/04/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 28°/ Sereno, 18°

Prezzo carburante: 1,919 euro/l (Benzina) - 0,27 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 948

Km totali all'inizio del test: 12.789

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 79 km/h

Pneumatici: Pirelli Scorpion Winter MGT - 255/40 R21 102V XL M+S (Etichetta UE: C, B, 73 dB)

Consumi

Media "reale": 5,20 l/100 km (19,23 km/l)

Computer di bordo: 5,4 l/100 km

Alla pompa: 5,0 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 40,70 euro (35,92 euro di benzina + 4,78 euro di elettricità)

Spesa mensile: 79,83 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 200 km *

Quanto fa con un pieno: 1.365 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.