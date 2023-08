Si sa, il nero sta bene con tutto. E non è solo una questione di abiti, lo sanno bene anche i costruttori di auto. L'ultima della lista a vantare un "black look" è la Volvo XC60 Black Edition, che arriva nel 2024 negli Stati Uniti con un'opzione di stile più accattivante.

La tinta scura non si limita agli esterni ma permea anche alcuni dettagli dell'abitacolo, mentre la dotazione promette di essere al top considerando che la Black Edition è disponibile solamente sull'allestimento al vertice della gamma. Al momento non sappiamo se questa configurazione è prevista anche per l'Italia.

La svedese oscura

La vernice si chiama Onyx Black e chiaramente richiama al nero intenso dell'onice. La Black Edition aggiunge poi alla Volvo XC60 altri dettagli come il logo in nero lucido e le cornici dei finestrini scure. Con questa configurazione, il martello di Thor dei gruppi ottici sembra risaltare ancora di più. Eleganti e sportivi allo stesso tempo i cerchi da 21 pollici a cinque razze doppie.

Il cielo - ovviamente - nero dell'abitacolo si sposa con degli interni antracite. I clienti potranno scegliere tra due opzioni di rivestimento dei sedili, quelli sportivi, in ​​pelle nappa in tinta antracite e ventilati, oppure quelli in pelle nappa/similpelle/tessuto. Entrambi promettono una sensazione sofisticata e in linea con l'anima dark della XC60 Black Edition. A contrasto ci sono poi degli inserti in alluminio a rete metallica e il pomello del cambio in cristallo.

Futuro (anche) elettrico

Come specificato, non sappiamo se l'allestimento Black Edition arriva anche in Italia. Volvo, che ha rinnovato la XC60 nel 2021, è ora impegnata nel preparare la nuova gamma con l'intenzione di offrire, per ciascun modello, una variante a batteria. Secondo alcune fonti, il 2025 potrebbe essere l'anno in cui vedremo la nuova generazione di XC60, compresa la sua controparte elettrica. Se così fosse, nel 2024 la Black Edition potrebbe essere una delle versioni di commiato dell'attuale generazione.