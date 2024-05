Con la sesta generazione la Renault Espace ha cambiato pelle e si è trasformata da monovolume a SUV a 7 posti e per la prima volta con la motorizzazione ibrida.

Nello specifico si tratta di un motore 1.2 benzina a tre cilindri con aggiunta di motore elettrico che formano un sistema full hybrid da 200 CV e che ho testato nella consueta prova dei consumi reali.

Nel tragitto di 360 km da Roma a Forlì ho registrato con la nuova Espace un consumo medio di 4,60 l/100 km (21,74 km/l). La spesa per la benzina del viaggio ammonta invece a 31,78 euro.

Al centro della classifica consumi reali

La nuova Renault Espace si posiziona così al centro della classifica consumi reali, categoria auto full hybrid, facendo meglio di altri SUV compatti e medi come Toyota Corolla Cross 2.0H 2WD 197 CV (4,65 l/100 km - 21,5 km/l), Ford Kuga 2.5 Benzina Full Hybrid 190 CV AWD a pari merito con Lexus NX 350h 4WD (5,40 l/100 km - 18,5 km/l), Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD 7 Posti (5,50 l/100 km - 18,1 km/l) e Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD (5,60 l/100 km - 17,8 km/l).

Renault Espace, la vista di tre quarti anteriore

A consumare meno della Espace ci hanno invece pensato la Toyota RAV4 Hybrid AWD-i (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) e le più compatte Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 E-Tech (4,10 l/100 km - 24,3 km/l) e Toyota C-HR 2.0 Hybrid FWD (4,00 l/100 km - 25,0 km/l).

Tanto spazio, comfort e 7 posti

L'auto che ho provato è una Renault Espace E-Tech full hybrid 200 Esprit Alpine, versione intermedia della gamma che è già dotata in origine di cerchi in lega da 20", elementi di design specifico Esprit Alpine, climatizzatore automatico bizona, luci diurne a LED, 7 posti, trazione anteriore e cambio automatico.

Renault Espace, la plancia Renault Espace, il vano di carico

La presenza a bordo di optional a pagamento come la vernice metallizzata, i fari matrix LED vision, il tetto panoramico in vetro, l'impianto audio premium Harman Kardon e il pack advanced driving assist portano il prezzo di listino a quota 51.500 euro.

Con questa cifra si può guidare un SUV molto comodo e spazioso che ha 7 posti e una notevole agilità di guida garantita anche dalle quattro ruote sterzanti. Il motore da 200 CV totali offre anche ottime doti di accelerazione, pur mantenendo i consumi sempre piuttosto bassi.

La video prova della Renault Espace

Bassi consumi e grande autonomia

Proprio i bassi consumi sono uno dei punti di forza di questa nuova Renault per famiglie numerose, soprattutto quelli ottenibili nell'utilizzo misto urbano-extraurbano. Anche in autostrada la sete di benzina non sale troppo.

Renault Espace, la vista di tre quarti posteriore

Il capiente serbatoio da 55 litri di benzina permette di percorrere almeno 800 km con un pieno, autonomia che in teoria può superare anche i 1.500 km con uno stile di guida molto attento ai consumi.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 5,4 l/100 km (18,5 km/l)

1.017 km di autonomia teorica

1.017 km di autonomia teorica Autostrada: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

869 km di autonomia teorica

869 km di autonomia teorica Economy run: 3,4 l/100 km (29,4 km/l)

1.617 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) TRenault Espace E-Tech full hybrid 200 esprit Alpine Ibrido

(Benzina) 96 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.698 kg 110 g/km

Dati

Vettura: Renault Espace E-Tech full hybrid 200 Esprit Alpine

Listino base: 46.700 euro

Data prova: 12/04/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 32°/Sereno, 20°

Prezzo carburante: 1,919 euro/l (Benzina)

Km del test: 780

Km totali all'inizio del test: 14.805

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 66 km/h

Pneumatici: Michelin Primacy 4 S1 - 235/45 R20 100V XL (Etichetta UE: A, A, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,60 l/100 km (21,74 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 31,78 euro

Spesa mensile: 70,62 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 227 km

Quanto fa con un pieno: 1.196 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.