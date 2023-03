Chi cerca un SUV full hybrid di lusso ha solo un marchio a cui rivolgersi, ovvero Lexus. Il brand giapponese di Toyota specializzato in dotazioni e finiture di livello superiore propone tre SUV premium e quello al centro della gamma è quel Lexus NX che dal 2021 è in vendita come seconda generazione evoluta nello stile e nelle tecnologie.

Per capire quanto è davvero efficiente la motorizzazione full hybrid da 244 CV della nuova Lexus NX ho deciso di sottoporla alla prova dei consumi reali, il test con tragitto standard di 360 km standard da Roma a Forlì nel quale il SUV giapponese ha ottenuto una buona media di 5,40 l/100 km (18,52 km/l). La spesa per la benzina del viaggio è di 35,65 euro.

Consumi non male per un SUV medio a trazione integrale

Certo, i 5,40 l/100 km ottenuti dalla Lexus NX 350h non sono da primato all'interno della classifica consumi reali, ma se paragonati ai consumi di altri SUV a trazione integrale con dimensioni, dotazioni e prestazioni simili, si trasformano immediatamente in un buon risultato.

Lexus NX 350h, la vista frontale

La NX è infatti a pari merito con la Ford Kuga 2.5 Benzina Full Hybrid 190 CV AWD e riesce a fare meglio di Hyundai Tucson Hybrid 1.6 HEV 230 CV 2WD (5,45 l/100 km - 18,3 km/l), Honda CR-V Hybrid e:HEV AWD (6,10 l/100 km - 16,3 km/l) e pure della vecchia Lexus NX Hybrid F Sport 4WD (6,50 l/100 km - 15,3 km/l).

L'unico SUV di categoria paragonabile che consuma meno della Lexus NX è la "cugina" Toyota RAV4 Hybrid AWD-i che sullo stesso percorso ottiene un consumo medio di 4,40 l/100 km (pari a una percorrenza di 22,7 km/l).

Dotazioni da prima della classe

La Lexus che ho provato è la full hybrid NX 350h dotata di trazione integrale elettrica e motore 2.5 quattro cilindri a benzina più elettrico da 244 CV totali nell'allestimento più ricco chiamato Luxury. Questo comprende nella dotazione di serie i cerchi in lega da 20", ifari triLED adattivi, il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili rivestiti in pelle e regolabili elettricamente, l'infotainment Lexus Link Pro con schermo da 14", l'head-up display e tutti gli ausili alla guida immaginabili.

Lexus NX, gli interni

Il tutto per un prezzo di listino che con l'aggiunta della vernice metallizzata, unico optional, tocca i 72.300 euro. Spendendo questa cifra si può guidare un SUV moderno, comodo, silenzioso e molto spazioso con tutte le dotazioni che si possono desiderare, compreso il comando elettrico e-Latch delle portiere che evita l'apertura quando è in arrivo un ciclista a lato dell'auto.

Note positive anche dall'elevata qualità percepita dei materiali interni ed esterni, dall'ergonomia e dalla facilità di utilizzo dell'infotainment, oltre che dalla praticità dei vani porta oggetti e delle numerose prese di ricarica USB e USB-C. Potenza e accelerazione sono poi sempre pronte e disponibili per una guida brillante che risente solo in parte di un peso non proprio leggero e del cambio a variazione continua E-CVT non particolarmente sportivo.

Soffre un po' i consumi in autostrada

Nelle più comuni condizioni di guida la full hybrid Lexus NX 350h risulta un po' più assetata di benzina, soprattutto nell'utilizzo autostradale e in città, ma basta qualche chilometro di strada extraurbana per abbassare rapidamente la media dei consumi.

Il serbatoio da 55 permette di avere sempre a disposizione un'autonomia compresa tra i 700 km e i 1.000 km a seconda dello stile di guida e del percorso affrontato.

Lexus NX 350h, la vista posteriore

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,9 l/100 km (14,4 km/l)

792 km di autonomia teorica

792 km di autonomia teorica Misto urbano-extraurbano: 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

830 km di autonomia teorica

830 km di autonomia teorica Autostrada: 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

742 km di autonomia teorica

742 km di autonomia teorica Economy run: 4,0 l/100 km (25,0 km/l)

1.375 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Lexus NX 350h Luxury 4WD Ibrido

(Benzina) 140 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.790 kg 145 g/km

Dati

Vettura: Lexus NX 350h Luxury 4WD

Listino base: 71.000 euro

Data prova: 28/02/2023

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 13°/Pioggia, 6°

Prezzo carburante: 1,834 euro/l (Benzina)

Km totali del test: 934

Km totali all'inizio del test: 16.566

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 80 km/h

Pneumatici: Hankook Winter i*cept evo3 X - 235/50 R20 104W M+S (Etichetta UE: C, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 5,40 l/100 km (18,52 km/l)

Computer di bordo: 5,4 l/100 km

Alla pompa: 5,4 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 35,65 euro

Spesa mensile: 79,23 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 202 km

Quanto fa con un pieno: 1.019 km

