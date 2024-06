La Citroen C4 ha anche una variante in stile crossover coupé che si chiama C4 X che unisce in maniera inedita gli elementi stilistici e funzionali di una hatchback, di un SUV e di una berlina a quattro porte.

Tra le varie motorizzazioni disponibili per la Citroen C4 X ho avuto modo di provare quella a benzina col 1.2 tre cilindri turbo da 131 CV abbinato al cambio automatico 8 marce. Nella prova consumi reali di 360 km da Roma a Forlì la francese ha registrato un'ottima media di 4,10 l/100 km (24,39 km/l), spendendo 28,32 euro per la benzina del viaggio.

Efficiente come le mild hybrid

Andando a posizionare la Citroen C4 X PureTech 130 nella classifica dei consumi reali scopro che questa versione a benzina riesce a reggere facilmente il confronto in efficienza con le migliori mild hybrid sul mercato.

Citroen C4 X, la vista di tre quarti anteriore

La compatta quattro porte di Citroen ha infatti consumato un po' di meno di Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO ACT DSG (4,15 l/100 km - 24,1 km/l), Fiat Tipo Station Wagon 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) e Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic (4,30 l/100 km - 23,2 km/l).

Tra le poche auto a fare meglio della C4 X, nella categoria delle segmento C a benzina, si segnalano solo la Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC DSG (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), la Mercedes A 200 Automatic (4,00 l/100 km - 25,0 km/l) e la Hyundai i30 1.0 T-GDI 120 CV 48V Manuale (3,90 l/100 km - 25,6 km/l), tutte con motori mild hybrid.

Comoda e col "baule" classico

L'auto che ho provato è una Citroen C4 X PureTech 130 S&S EAT8 Max, versione top di gamma che offre già di serie cerchi in lega da 18" diamantati, vetri posteriori oscurati, accesso e avviamento senza chiace, telecamera di retromarcia, head-up display, climatizzatore automatico bizona, strumentazione digitale, touchscreen da 10", Pack Drive Assist e Pacchetto Safety 2.

Citroen C4 X, gli interni

L'aggiunta della vernice metallizzata porta il prezzo di listino di questa C4 X a quota 33.200 euro. Una cifra che permette di guidare un'auto piuttosto comoda e silenziosa, con un cambio automatico dal funzionamento fluido e preciso e buone capacità di carico nonostante l'assenza del portellone, sostituito da un coperchio baule non elettrico e non praticissimo. I 131 CV sono adeguati alla massa e alla dinamica della vettura che non ha particolari mire sportive.

La video prova della Citroen C4 X

Non consuma mai troppo

La media dei consumi nelle più frequenti modalità di utilizzo della C4 X si è dimostrata piuttosto ridotta e costante, con qualche picco in città e in autostrada.

Citroen C4 X, la vista di tre quarti posteriore

Nulla che non possa però essere gestito dal serbatoio di 50 litri che permette di percorrere almeno 700 km con un pieno e di superare i 1.000 km con una guida molto attenta ai consumi.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

710 km di autonomia teorica

710 km di autonomia teorica Autostrada: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

805 km di autonomia teorica

805 km di autonomia teorica Economy run: 3,4 l/100 km (29,4 km/l)

1.470 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Citroen C4 X PureTech 130 S&S EAT8 Max Benzina 96 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.289 kg 129 g/km

Dati

Vettura: Citroen C4 X PureTech 130 S&S EAT8 Max

Listino base: 32.500 euro

Data prova: 03/05/2024

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 20°/Pioggia, 19°

Prezzo carburante: 1,919 euro/l (Benzina)

Km del test: 886

Km totali all'inizio del test: 12.862

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 69 km/h

Pneumatici: Michelin e·Primacy S1 - 195/60 R18 96H XL (Etichetta UE: A, A, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 4,10 l/100 km (24,39 km/l)

Computer di bordo: 4,2 l/100 km

Alla pompa: 4,0 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 28,32 euro

Spesa mensile: 62,94 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 254 km

Quanto fa con un pieno: 1.220 km

