Citroen C4 e C4 X, ora anche mild hybrid 48V da 136 CV

La gamma Citroen si allarga con la C4 e la C4 X Hybrid 136, entrambe dotate della nuova tecnologia 48V Hybrid, che sulla carta promette di ridurre consumi ed emissioni di CO2 anche grazie al 50% dei tragitti urbani percorsi in elettrico.

In Europa il listino della C4 Hybrid 136 parte da 33.200 euro e quello della C4 X Hybrid 136 da 33.900 euro, ma in Italia i prezzi e gli allestimenti saranno confermati a breve. Le prime consegne ci saranno a primavera.

Conosciamo meglio la tecnologia 48V Hybrid

La tecnologia 48V Hybrid è un sistema di ibridazione basato sul nuovo motore a benzina 1.2 PureTech, sviluppato appositamente per l'ibridazione (il 40% delle parti sono inedite), con 3 cilindri e 1199 cm3, una potenza di 136 CV (100 kW) a 5500 giri/min e una coppia di 230 Nm a 1750 giri/min (lo standard è Euro 6.4).

Ad assistere il motore termico ce n'è uno elettrico sincrono a magneti permanenti in grado di erogare una potenza e una coppia di picco di 21 kW (28 CV) e 55 Nm che funge anche da generatore di carica per la batteria durante la decelerazione, riducendo così l'usura dei freni.

Sotto il sedile anteriore sinistro c'è la batteria agli ioni di litio da 48 V con una capacità disponibile di 432 Wh. Il cambio elettrificato (ë-DCS6) è a doppia frizione a 6 rapporti senza interruzione di coppia.

Meno consumi ed emissioni

Questo mild hybrid, rispetto a un’equivalente motorizzazione termica, secondo Citroen permette di consumare circa un litro di carburante in meno ogni 100 km (si parla di comuni ridotti fino al 20%).

Come già detto, inoltre, le Hybrid 136 possono effettuare fino al 50% dei tragitti urbani in elettrico, con un risparmio di carburante stimato attorno al 30% (sempre sulla carta) ed emissioni ridotte del 20%, con 107 g/CO2 per ogni chilometro percorso.