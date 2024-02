Se dovessimo scegliere un'auto che illustri perfettamente l'automobilismo europeo di base, questa sarebbe la Citroen 2CV.

Ma quella che vedete nel video non è una versione ordinaria dell'economica e allegra "deux chevaux" (francese per "due cavalli"). Si tratta dell'oscuro modello 4x4 Sahara, di cui sono stati prodotti solo 693 esemplari.

Bimotore e anche 4x4

Definirla una versione a trazione integrale della 2CV sarebbe un eufemismo, poiché l'auto aveva due motori che funzionavano in modo indipendente. Ciò significa che i proprietari potevano scegliere se guidare l'auto a trazione anteriore, posteriore o integrale. Jonny Smith del The Late Brake Show ha avuto l'opportunità di fare la conoscenza di un esemplare completamente restaurato di questa rarità e, ragazzi, siamo di fronte a una delizia.

Il fuoristrada economico venduto dalla fabbrica con due motori e due cambi aveva un telaio rinforzato e bracci delle sospensioni più robusti per sopportare meglio i terreni accidentati. Gli ingegneri francesi le hanno fornito resistenti paraurti tubolari e due serbatoi di carburante per alimentare i motori anteriori e posteriori. Anche con i serbatoi pieni, questa 2CV 4x4 pesa solo 735 chilogrammi (1.620 libbre).

Due chiavi di accensione, una per ogni motore

La procedura di avviamento è quanto di più semplice si possa immaginare, dato che ci sono due chiavi di accensione, una per ogni motore. La chiave più vicina al piantone dello sterzo accende il motore anteriore, mentre quella più esterna accende il motore posteriore. Questa 2CV ha due identici motori bicilindrici piatti da 425 cc che producono ciascuno 13,5 CV di potenza e 26,48 Nm di coppia. Con entrambi i motori accesi, l'auto raggiunge una velocità massima di circa 60 miglia orarie (quasi 100 km/h).

Citroen 2CV Sahara (1960-1971)

Poiché i due serbatoi di carburante si trovano sotto i sedili, ci sono dei fori nelle portiere per far passare la pompa della benzina. C'è una leva separata usata dal guidatore per sincronizzare i due cambi. Citroen ha dovuto apportare diverse modifiche alla carrozzeria per accogliere il nuovo hardware, rendendo l'aspetto della 2CV ancora più bizzarro.

I passaruota sono tagliati in modo diverso e i parafanghi posteriori sono dotati di lamelle per raffreddare il motore. Inoltre, la vettura è provvista di fanali posteriori personalizzati che affiancano la ventola di raffreddamento necessaria per il motore supplementare. Nella parte anteriore, la 4x4 Sahara è dotata di un cofano ridisegnato con un incavo per la ruota di scorta.

Citroen 2CV Sahara (1960-1971), gli interni

Può valere anche più di 80.000 euro

Con un'insonorizzazione praticamente inesistente mentre si è affiancati da due motori, l'auto è prevedibilmente rumorosa. Anche il prezzo era un problema, poiché costava il doppio di una normale 2CV. Per questo motivo, non fu un successo commerciale, ma più che altro un esperimento.

Citroen 2CV Sahara (1960-1971), la vista posteriore

Se vi state chiedendo quanto valgono queste auto, Bonhams ne ha venduta una per 86.250 euro a un'asta alla fine del 2019. Nello stesso anno, un'altra vettura ha raggiunto i 106.400 dollari all'asta di Pebble Beach organizzata dalla Gooding & Company. Sempre nel 2019, RM Sotheby's ha venduto il Santo Graal delle 2CV per 74.750 euro in un'asta tenutasi a Villa Erba.