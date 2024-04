Devo ammetterlo: anche dopo aver provato più di cinquecento auto ci sono vetture che riescono a stupirmi e a soddisfare i miei gusti in maniera eccellente. Tra le novità più recenti che rientrano in questa classifica delle mie favorite c'è di sicuro la nuova MINI Countryman che, nonostante non possa vantare prestazioni particolarmente brillanti nella prova dei consumi reali, riesce comunque ad affascinarmi.

Con la nuova MINI Countryman C, quella spinta dal motore 1.5 turbo benzina tre cilindri mild hybrid da 170 CV, sono infatti riuscito a consumare in media 5,35 l/100 km (18,69 km/l) per il tragitto classico Roma-Forlì, spendendo 35,61 euro per la benzina del viaggio.

I consumi non sono da prima della classe

Con questa media di 5,35 l/100 km, la nuova MINI Countryman si posiziona nella parte bassa della classifica consumi reali, categoria auto a benzina, a pari merito con la Mazda3 2.0L e-SKYACTIV G e davanti a Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet AWD AllGrip (5,50 l§/100 km - 18,1 km/l), Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 CV Xtronic 2WD (5,55 l/100 km - 18,0 km/l) e Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

MINI Countryman, la vista di tre quarti anteriore

Meno della MINI Countryman hanno invece consumato le varie Renault Austral mild hybrid 160 auto (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V 120CV Manuale (5,20 l/100 km - 19,2 km/l), Mazda CX-30 2.0L e-Skyactiv G 150 CV (4,75 l/100 km - 21,0 km/l) e Fiat 500X 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l).

Ben fatta, originale e molto spaziosa

L'auto che ho provato è una MINI Countryman C Favoured, un allestimento piuttosto ricco e ben rifinito che già di serie offre la motorizzazione mild hybrid abbinata al cambio automatico 7 marce doppia frizione, sedili e volante sportivo, rivestimenti in ecopelle, tetto e specchietti neri e fari full LED.

Mini Countryman, gli interni

L'aggiunta del completo pacchetto L e dei cerchi in lega da 19" portano il prezzo di listino a quota 45.000 euro, una cifra che permette di guidare un'auto molto spaziosa e confortevole, rifinita in maniera impeccabile e con elementi di design sia esterni che interni che la rendono davvero unica anche nel panorama dei SUV compatti.

La potenza è sempre sufficiente per ogni tipo di manovra o sorpasso, pur senza toccare particolari picchi di sportività. Anche il grande display OLED circolare in plancia con diametro da 24 cm, una volta capito il funzionamento dei vari manu, offre buone soddisfazioni. Peccato che la parte di schermo destinata alle app da smartphone sia un po' troppo piccola.

La video prova della nuova MINI Countryman

Fa almeno 600 km con un pieno di benzina

Come detto, con il nuovo SUV di MINI con motorizzazione mild hybrid a benzina non ho registrato consumi particolarmente bassi nelle più comuni condizioni di guida. Solamente con uno stile di guida particolarmente attento in stile economy run è possibile toccare livelli di efficienza interessanti.

MINI Countryman, la vista di tre quarti posteriore

Il serbatoio da 45 litri di benzina mi ha permesso di avere sempre a disposizione un'autonomia teorica di almeno 600 km in ogni situazione, con punte fino a 1.000 km su percorsi ideali e a velocità costante.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

661 km di autonomia teorica

661 km di autonomia teorica Autostrada: 7,4 l/100 km (13,5 km/l)

607 km di autonomia teorica

607 km di autonomia teorica Economy run: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1.093 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) MINI Countryman C Favoured Ibrido

(Benzina) 115 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.545 kg 145 g/km

Dati

Vettura: MINI Countryman C Favoured

Listino base: 40.690 euro

Data prova: 11/03/2024

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 12°/Variabile, 11°

Prezzo carburante: 1,849 euro/l (Benzina)

Km del test: 807

Km totali all'inizio del test: 3.989

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 74 km/h

Pneumatici: Michelin Pilot Alpin 5 - 245/45 R19 102V XL M+S (Etichetta UE: C, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 5,35 l/100 km (18,69 km/l)

Computer di bordo: 5,5 l/100 km

Alla pompa: 5,2 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 35,61 euro

Spesa mensile: 79,14 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 202 km

Quanto fa con un pieno: 841 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.