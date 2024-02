Con la nuova generazione la MINI Countryman è cambiata. Non tanto nelle forme, evoluzione di quanto visto nelle generazioni precedenti, quanto nelle dimensioni - cresciute di 13 cm in lunghezza - nella meccanica - per la prima volta è anche 100% elettrica - e negli interni.

Qui si concentrano le principali novità stilistiche che da una parte riprendono il classico stile MINI, dall'altra lo rivoluzionano. L'arredamento infatti è ancora più minimal ma non rinuncia alla tecnologia. Anzi.

MINI Countryman 2024, la plancia

Per analizzare gli interni della MINI Countryman 2024 non possiamo non iniziare dalla plancia dove, rispetto alla precedente generazione, manca un elemento. Via la strumentazione digitale, a regalare una pulizia estrema davanti al conducente. A sua disposizione c'è - come optional - l'head up display proiettato non direttamente sul parabrezza ma su una piccola superficie retrattile. Soluzione quest'ultima un po' vecchia scuola, che non permette di avere così tante informazioni a portata di sguardo.

Chi invece non lesina schermate e dati è il monitor centrale con diametro da 24 cm. La forma rimane circolare, come vuole la tradizione, mentre cambia completamente la tecnologia. Si tratta infatti di un sottile pannello OLED, anagramma di (Organic Light-Emitting Diode), tecnologia che prevede l'uso di diodi organici per emettere luce se sollecitati da tensione elettrica. Ciò permette di ottenere il cosiddetto nero assoluto (per ottenerlo basta spegnere i diodi), avere risparmio energetico e monitor particolarmente sottili.

Completamente nuovo è anche il sistema operativo MINI OS9, basato su Android e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità wireless. La struttura del menù è stata ripensata da zero, con grafica rinnovata e differenti schermate a seconda della modalità di guida scelta o del MINI Experience Mode, insieme di grafiche e luci per l'abitacolo.

MINI Countryman, come cambiano gli interni tra vecchia e nuova generazione

Buona parte dei comandi è stata digitalizzata, climatizzatore compreso. Rimangono alcuni selettori fisici al di sotto del monitor centrale come quello per accensione e spegnimento, modalità di guida e poco altro. È presente - come dotazione di pacchetti opzionali - la ricarica wireless per lo smartphone. La digitalizzazione non ha colpito i pulsanti sul volante, dal disegno completamente rinnovato.

Degna di nota l'illuminazione interna, studiata nel minimo dettaglio sia nella gamma colori sia nella possibilità di creare particolari giochi di luce sulla plancia grazie a uno speciale proiettore. Sono previste quattro MINI Experience Modes che modificano non solo le luci ma anche la grafica del monitor centrale.

A livello di materiali la MINI Countryman 2024 utilizza vari rivestimenti, compreso uno speciale tessuto realizzato con materiali riciclati, lavorati con una speciale tecnica 2D.

Connettività

La MINI Countryman 2024 mette a disposizione anche modulo 5G per la connessione mobile ad alta velocità e assistente vocale chiamato Spike, in grado di comprendere il linguaggio naturale. Si tratta di due optional

MINI Countryman 2024 Strumentazione digitale No Head Up Display Si Monitor centrale 24 cm Mirroring Android Auto (Wireless)

Apple CarPlay (Wireless) OTA Si (opzionali) Assistente vocale Si

MINI Countryman 2024, il monitor centrale

MINI Countryman 2024, lo spazio

I centimetri in più in lunghezza aiutano la MINI Countryman 2024 a offrire un'abitabilità nettamente migliorata. Sia davanti, dove si possono avere anche sedili riscaldati, massaggianti e a regolazione elettrica sia - soprattutto - nei posti dietro.

Merito anche del divanetto in grado di scorrere di 13 cm per creare ancora più spazio in abitacolo o nel bagagliaio, il cui volume di carico varia da un minimo di 450 a un massimo di 1.460 litri. Lo spazio è modulabile grazie anche allo schienale reclinabile con schema 40:20:40. Come optional si può avere la rete divisoria, comoda per evitare che gli oggetti nel vano di carico invadano l'abitacolo.

MINI Countryman 2024, i sedili posteriori MINI Countryman 2024, il bagagliaio