Mostrata per la prima volta nel 2022 in veste di concept la MINI Aceman sta per arrivare in versione di serie. La terza novità della Casa dopo le nuove Cooper E Countryman, mostrate allo scorso Salone di Monaco, arriverà "tra qualche mese", per citare il comunicato stampa ufficiale e nel mentre si mostra in un set di foto scattate durante gli ultimi test.

L'occasione è buona anche per conoscerne nuovi dettagli, in primis le dimensioni. La MINI Aceman sarà lunga 4,07 metri, larga 1,75 e alta 1,49, andandosi a posizionare tra la Cooper 3 porte e la Countryman. Un crossover di segmento B che promette tanto spazio.

Non così mini

Le foto non offrono nuovi spunti per quanto riguarda lo stile che, ci aspettiamo, sarà molto simile a quello della concept. Così come la propulsione. La MINI Aceman sarà infatti solo elettrica, discostandosi quindi da Cooper e Countryman che mantengono ancora versioni termiche.

Guardiamo ora alle schede tecniche per capire punti di contatto e differenze tra i tre modelli:

Dati Mini Cooper Mini Aceman Mini Countryman Lunghezza 3.858 mm 4.075 mm 4.433 mm Larghezza 1.756 mm 1.754 mm 1.843 mm Altezza 1.460 mm 1.495 mm 1.656 mm Passo 2.526 mm 2.605 mm (?) 2.692 mm Porte/sedili 3/4 5/5 5/5 Trazione e potenza Anteriore 135 kW

Anteriore 160 kW ? Anteriore 150 kW

Integrale 230 kW Batteria 37 o 50 kWh 54 kWh 66 kWh Autonomia fino a 305 o 402 km circa 400 km (?) fino a 462 km Prezzo base 47.355 euro n.d. n.d. euro Lancio sul mercato In commercio 2025 (?) Nel corso del 2024

In termini di passo, la Aceman è più vicina alla Cooper che alla Countryman. Anche l'altezza e la lunghezza sono solo leggermente superiori alla Cooper. Tuttavia, la differenza di dimensioni rispetto alla Countryman è enorme: la Aceman è più alta di 16 cm e più corta di 36.

Mini Aceman (2024) Mini Aceman (2024)

Come detto la Aceman sarà disponibile unicamente con motorizzazioni elettriche che, anche se manca ancora l'ufficialità, saranno le stesse della Cooper. D'altra parte crossover e 3 porte condivideranno la piattaforma Spotlight e la fabbrica cinese di Zhangjiagang, grazie alla joint venture con Great Wall Motors.

Tornando alle foto si notano punti di contatto con il nuovo corso stilistico MINI, specialmente per quanto riguarda i gruppi ottici anteriori. Non esistono foto degli interni ma anche in questo caso ci si aspettano numerosi punti di contatto con le ultime arrivare, a partire dal monitor OLED circolare al centro della plancia.

MINI Cooper 2023, gli interni

Quando la vedremo

Solitamente quando MINI pubblica le foto ufficiali di un modello ancora camuffato non bisogna aspettare poi troppo tempo per la presentazione ufficiale. Nel caso della Aceman potrebbe avvenire nel corso della primavera, anche se la commercializzazione è prevista per il 2025.