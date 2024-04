Ecco a voi una nuova auto ibrida plug-in diesel, una station wagon pensata per affrontare con la stessa facilità l'asfalto e lo sterraro. È la nuova Mercedes Classe E All Terrain che come da tradizione del marchio della Stella unisce l'ibrido ricaricabile alla spina alla motorizzazione a gasolio.

Un'accoppiata da sempre perfetta per la massima efficienza, come dimostra anche questa mia prova consumi reali della Mercedes E 300 de 4MATIC Plug-in hybrid All Terrain capace di portare a casa una spettacolare media di 3,80 l/100 km (26,32 km/l). La spesa per il viaggio standard Roma-Forlì di 360 km è di 32,01 euro, ovvero 25,16 euro di gasolio più 6,85 euro per l'elettricità). In uscita dalla Capitale ho percorso 83 km in modalità elettrica al 100%.

Consumi al top

Con i suoi 3,80 l/100 km di consumo medio la nuova Mercedes Classe E All Terrain va a occupare uno dei posti migliori della classifica consumi reali, categoria auto ibride plug-in, risultando anche la migliore station wagon grande mai provata.

Mercedes Classe E All Terrain, la vista di tre quarti anteriore

Tra le PHEV di dimensioni e potenza simili, la Mercedes risulta in netto vantaggio su Skoda Superb Wagon iV (4,20 l/100 km - 23,8 km/l), Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic (4,50 l/100 km - 22,2 km/l) e Volvo V90 R-Design T8 Twin Engine AWD (6,00 l/100 - 16,6 km/l).

Sospensioni pneumatiche per il massimo comfort, anche offroad

L'auto che ho provato è una Mercedes E 300 de 4MATIC Plug-in hybrid All Terrain Advanced, versione di accesso alla gamma che ha il motore 2.0 turbodiesel elettrificato da 313 CV complessivi, trazione integrale, cambio automatico a 9 rapporti e sospensioni Airmatic.

Mercedes Classe E All Terrain, gli interni

L'aggiunta di equipaggiamenti opzionali a pagamento come i cerchi in lega da 20", il tetto Panorama scorrevole, l'Hyperscreen MBUX e il pacchetto Keyless-Go portano il prezzo di listino poco oltre i 100.000 euro.

La cifra non è bassa in assoluto, ma permette di godere di un'auto molto spaziosa, comodissima, silenziosa e ben rifinita, con dotazioni da prima della classe sia per tecnologia che per ausili alla guida, con in più la possibilità di affrontare senza problemi tratti di fuoristrada leggero.

La video prova della nuova Mercedes Classe E All Terrain

70 km in elettrico e consumi di gasolio bassi

Con la batteria da 25,4 kWh completamente carica sono riuscito a percorrere come minimo 70 km, arrivando a superare i 110 km sul mio percorso ideale a velocità ridotta e costante da economy run. Molto comodo è il caricatore di bordo in corrente alternata da 11 kW che permette di fare rapidi rabbocchi di elettricità, mentre non sono riuscito a testare la carica in corrente continua, un'opzione non presente sulla vettura in prova.

Quando la batteria è scarica la nuova Mercedes si comporta da full hybrid, ma col motore diesel che riesce a mantenere efficiente una simile station wagon che è lunga poco più di 5 metri e pesa più di 2,3 tonnellate. Il consumo di gasolio rimane infatti sempre basso e tende a salire un po' solo in autostrada. Il serbatoio da 50 litri (ampliabile a 66 litri come optional) permette sempre di avere a disposizione un'autonomia oltre i 700 km, con punte da 1.000 km con uno stile di guida molto accorto.

Mercedes Classe E All Terrain, la vista posteriore

I consumi a batteria scarica

Misto urbano-extraurbano: 5,6 l/100 km (17,8 km/l)

890 km di autonomia teorica

Autostrada: 6,7 l/100 km (14,9 km/l)

745 km di autonomia teorica

Economy run: 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

1.190 km di autonomia teorica

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes E 300 de 4MATIC Plug-in hybrid All Terrain Advanced Ibrido

(Diesel) 145 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 2.315 kg 18 g/km

Dati

Vettura: Mercedes E 300 de 4MATIC Plug-in hybrid All Terrain Advanced

Listino base: 89.222 euro

Data prova: 04/03/2024

Meteo (partenza/arrivo): Pioggia, 13°/ Pioggia, 10°

Prezzo carburante: 1,839 euro/l (Gasolio) - 0,27 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 831

Km totali all'inizio del test: 4.296

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 71 km/h

Pneumatici: Pirelli Winter SottoZero 3 Elect PNCS T0 - 255/40 R20 101W XL M+S / Pirelli Winter 270 SottoZero Serie II - 285/35 R20 104W XL M+S (Etichetta UE: C, B, 71 dB / C, C, 73 dB)

Consumi

Media "reale": 3,80 l/100 km (26,32 km/l)

Computer di bordo: 3,8 l/100 km

Alla pompa: 3,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 32,01 euro (25,16 euro di gasolio + 6,85 euro di elettricità)

Spesa mensile: 55,91 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 286 km *

Quanto fa con un pieno: 1.316 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



