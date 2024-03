Oggi si torna a parlare di station wagon! La Mercedes Classe E All-Terrain è la perfetta via di mezzo per quanto riguarda spaziosità, comfort di marcia e guidabilità per chi vorrebbe un SUV ma senza rinunciare al piacere di guida di una familiare più bassa. Da fuori si riconosce a prima vista, dentro è farcita di tecnologia con un triplo schermo sulla plancia. E sotto il cofano i motori sono tutti diesel.

La protagonista del Perché Comprarla di oggi è la 300de, l'interessantissima diesel ibrida plug-in. Scopriamola insieme: ecco com'è e come va.

Clicca per leggere

Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

Verdetto 8.3 / 10

Ci piace Non ci piace Comfort di marcia Quinto posto sacrificato Dotazione tecnologica di bordo Non si può avere l’asse posteriore sterzante (disponibile sulla E berlina) Funzionamento ADAS -

La Mercedes Classe E All-Terrain appartiene a una categoria di auto molto molto affascinante, una nicchia di mercato che da anni conquista gli appassionati alla ricerca non di un SUV ma di una familiare ultra comoda che restituisca la sensazione di poter andare ovunque. Come prima auto di famiglia è semplicemente perfetta, spaziosa, comodissima e iper tecnologica, ed è l’unica sul mercato ad avere un motore a gasolio ibrido plug-in sotto il cofano per non rinunciare né ai vantaggi dell’elettrico né alla sfruttabilità e all’efficienza di uno dei migliori diesel sul mercato

Mercedes Classe E All-Terrain (2024)

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Partiamo dalle dimensioni: la Mercedes Classe E All-Terrain è leggermente più grande della station wagon da cui deriva dato che è lunga 4 metri e 95, alta 1 metro e mezzo e larga circa 1 e 90 specchietti esclusi. Sia davanti che dietro sembra di viaggiare in poltrona, lo spazio è abbondante quasi per tutti e anche il bagagliaio è grande. Sulle versioni ibride plug-in però si perde qualcosa in termini di capacità perché la batteria del sistema è proprio sotto il piano.

In questo caso si passa da 615 a 460 litri, con la soglia di carico che è all’altezza giusta da terra per non fare mai fatica nel caricare oggetti pesanti. Il vano è regolare nelle forme e molto ben rifinito, con due tasche laterali, una serie di ganci e anelli e una fascetta elastica per gestire al meglio il carico. Non c’è un doppiofondo dove poter riporre la cappelliera quando la si toglie, coperture che si alza e si ritira in automatico appena si apre il portellone. I sedili della seconda fila possono essere abbattuti in configurazione 40-20-40 attraverso due comodi tasti ricavando un piano quasi completamento piatto.

Mercedes Classe E All-Terrain (2024)

Dietro si sta comodissimi, le sedute sono molto morbide e sembra quasi di viaggiare in poltrona. Lo spazio è abbondante in tutte le direzioni anche per i più alti ma meglio viaggiare in quattro sfruttando il bracciolo centrale perché il tunnel ingombrante toglie parecchio spazio ai piedi di un eventuale quinto passeggero. Qui a disposizione ci sono le bocchette dell’aria, un piccolo vano e due prese di ricarica USB C.

Le misure Fuori Lunghezza 4,95 metri Larghezza 1,90 metri Altezza 1,50 metri Passo 2,96 metri Dentro Bagagliaio 615 - 460 / 1.830 - 1.675 litri

Plancia e comandi

La Classe E All-Terrain è fatta benissimo. I materiali sono tutti di ottima fattura e i rivestimenti sono piacevoli da toccare anche nelle zone più basse dell’abitacolo. E poi il colpo d’occhio è eccezionale con non due ma ben tre schermi a disposizione di guidatore e passeggeri. Pelle, legno, fibra di carbonio, alluminio, sono diversi i materiali che si possono selezionare a listino per impreziosire l’abitacolo della Classe E che, a prescindere dalla scelta, soddisfa a pieno le aspettative di chi, da una delle punte di diamante dell’offerta Mercedes, si aspetta il meglio in termini di qualità percepita e solidità degli assemblaggi.

I sedili sono comodissimi, elettrici con memorie, riscaldati e ventilati, ed è molto scenografica l’illuminazione ambientale che partendo dagli inserti delle portiere arriva ad abbracciare l’intera plancia.

Mercedes Classe E All-Terrain (2024)

Come da tradizione Mercedes, la leva del cambio sul piantone dello sterzo permette di avere tanto spazio a disposizione al centro del tunnel da poter dedicare a diversi vani portaoggetti tutti capienti e minuziosamente rifiniti: al centro del tunnel uno grande a scomparsa con due portabicchieri, la piastra per ricaricare lo smartphone ad induzione e due prese di ricarica USB C. Un’altra presa si trova all’interno del bracciolo centrale ad apertura sdoppiata, grande come il cassetto davanti al sedile del passeggero che è anche dotato di serratura così come le tasche delle portiere.

Come va e quanto consuma

Che la Mercedes Classe E All-Terrain sia una viaggiatrice lo si capisce fin dai primissimi metri. In autostrada dà il meglio di sé: il motore sotto il cofano è un diesel ibrido plug-in, un 2.0 da 197 CV abbinato ad un motore elettrico da poco più di 120 che, lavorando in combinazione con il cambio automatico a 9 marce gira bassissimo a velocità di crociera, considerate che a 130 km/h si viaggia sui 1.700 giri al minuto. L’insonorizzazione quindi è eccezionale grazie anche ai vetri doppi e anche i fruscii aerodinamici e il rotolamento della gomme non si sentono.

È un’auto che trasmette sempre rilassatezza anche perché ci si sente avvolti dall’abitacolo che maschera molto bene quella che è la velocità esterna, sembra di viaggiare in una bolla. Ma è anche la meccanica che è tarata per massimizzare il comfort: l’assetto a controllo elettronico con ammortizzatori pneumatici ha una taratura morbida anche con i cerchi da 20, assorbe di tutto senza però risultare cedevole e dentro non arrivano mai vibrazioni o scossoni, e anche lo sterzo mi è piaciuto perché è leggero ma preciso e progressivo.

Si sente che la macchina pesa, siamo di poco oltre i 2.300 kg, soprattutto in frenata, anche se il feeling al pedale è sempre buono, e tra le curve dove però la massa permette di tenere l’auto incollata alla strada sfruttando bene con i trasferimenti di carico.

Giocando con le varie modalità di guida si possono modificare questi parametri sia per quanto riguarda l’assorbimento che la pesantezza dello sterzo oltre alla risposta dell’acceleratore, e poi ci sono una serie di mappature dedicate sia alla All-Terrain, con settaggi della trazione integrale specifici per andare in fuoristrada, sia a questa particolare motorizzazione ibrida.

Mercedes Classe E All-Terrain (2024)

A batteria carica si può scegliere se muoversi in modalità 100% elettrica, in modalità ibrida lasciando alla macchina la gestione dei due motori oppure si può mantenere il livello di carica della batteria in previsione magari di un’entrata in una zona a traffico limitato o per muoversi in città.

Qui è inutile nascondere che i quasi 5 metri di lunghezza di questa Classe E si fanno sentire. Non tanto nell’agilità perché il raggio di sterzata è ottimo o nello spunto perché la coppia dell’elettrico è disponibile fin da zero giri quando nel trovare un parcheggio a misura. Nelle manovre di precisione ci sono però i sensori perimetrali e le telecamere a 360° che hanno un’ottima risoluzione, che fanno comodissimo anche se la visibilità generale è buona perché le superfici vetrate sono ampie e gli ingombri della carrozzeria si percepiscono bene.

Ci sono poi anche altri sistemi utili come per esempio l’autohold, che tiene ferma la macchina senza dover premere per forza sul pedale del freno, e una telecamera che mostra sullo schermo centrale il semaforo in modo da tener d’occhio quando diventa verde senza doversi sporgere.

Per quanto riguarda i consumi, a batteria carica la Mercedes Classe E All Terrain diesel ibrida plug-in può contare su circa 70 km di autonomia in modalità 100% elettrica con un consumo medio di poco più di 36 kW/h ogni 100 km. A batteria scarica invece abbiamo percorso poco più di 13 km con un litro di gasolio in città, si toccano i 20 in extraurbano e circa 16 in autostrada a velocità di codice.

Versione provata Motore 2.0 diesel + elettrico Potenza 313 CV Coppia 700 Nm Cambio Automatico a 9 marce Trazione Integrale

Prezzi e concorrenti

La Mercedes Classe E All Terrain ha un prezzo di listino che parte dai poco meno di 80 mila euro della 220d a gasolio mild hybrid da 220 CV. Con 10 mila euro in più si passa alla 300de ibrida plug-in di questa prova, mentre con 20 mila in più ci si porta a casa la 450d con il sei cilindri mild hybrid da quasi 400 CV. Il motore diesel è l’unico disponibile sulla All Terrain e sono sempre di serie la trazione integrale e il cambio automatico a 9 marce. Quattro gli allestimenti disponibili, con una differenza di circa 13 mila euro tra il base e il top di gamma.

Mercedes Classe E All-Terrain (2024)

La principale rivale della E All Terrain è l’Audi A6 Allroad Avant, che se la gioca con la Mercedes in quanto a dotazioni e prezzi. BMW non ha a listino una versione "fuoristradata" della Serie 5 Touring che, però, per filosofia e per la possibilità di averla anche a trazione integrale rimane un’ottima alternativa. Ci sono poi anche la Volvo V90 in versione Cross Country e, perché no, per chi volesse risparmiare qualcosa ma avere la stessa sostanza, la Volkswagen Passat Alltrack.