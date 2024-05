La BMW Serie 5 è da tempo un classico delle berline di lusso tedesche e l'ottava generazione che ha debuttato da poco non sfugge al suo destino di vice ammiraglia del marchio, anche con le motorizzazioni mild hybrid a gasolio.

È infatti con la BMW 520d xDrive col 2.0 diesel mild hybrid 48V da 197 CV che ho affrontato la prova dei consumi reali, ottenendo una buona media di 4,50 l/100 km (22,22 km/l) e spendendo 29,63 euro per il gasolio del viaggio.

Consumo buono per una berlina 4x4 da 197 CV

Nella classifica dei consumi reali la BMW Serie 5 diesel mild hybrid non ha molte rivali con cui confrontarsi, ma con i suoi 4,50 l/100 km riesce a comunque a far meglio di altre due grandi mild hybrid come Audi A7 Sportback 50 TDI quattro e Audi A6 Avant 40 TDI quattro, entrambe a quota 4,60 l/100 km (21,7 km/l).

BMW Serie 5, la vista di tre quarti anteriore

A consumare meno della BMW ci ha pensato invece l'Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 180 CV MT6 del 2017 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), la Peugeot 508 BlueHDi 130 (3,80 l/100 km - 26,3 km/l) e la Mercedes E 220d Cabrio del 2018 (3,60 l/100 km - 27,7 km/l).

Allestimento M Sport per essere al top

L'auto che ho provato è la BMW 520d xDrive M Sport, il più ricco degli allestimenti della Serie 5 che è già dotata di serie della trazione integrale, del cambio automatico a 8 rapporti, i cerchi M da 19", l'assetto M Sport e i rivestimenti interni in pelle e Alcantara.

BMW Serie 5, gli interni

L'esemplare in prova è dotato anche di cerchi da 20", vernice metallizzata, Travel Package e Innovation Package e ha quindi un prezzo di listino superiore agli 83.000 euro. Una cifra che permette di guidare una berlina di grandissima soddisfazione, comoda, veloce, silenziosa e che offre un grande senso di sicurezza su strada.

La video prova della nuova BMW Serie 5

Grande serbatoio, grande autonomia

La ridotta sete di carburante della nuova berlina BMW si conferma nelle altre condizioni di guida, inclusi i viaggi autostradali e gli spostamenti cittadini.

Il serbatoio da 60 litri di gasolio permette di avere a disposizione un'autonomia di almeno 800 km, percorrenza che può a superare anche i 1.500 km con uno stile di guida molto attento ai consumi, da economy run.

BMW Serie 5, la vista di tre quarti posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 7,1 l/100 km (14,0 km/l)

840 km di autonomia teorica

840 km di autonomia teorica Autostrada: 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

996 km di autonomia teorica

996 km di autonomia teorica Economy run: 3,7 l/100 km (27,0 km/l)

1.620 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) BMW 520d xDrive M Sport Ibrido

(Gasolio) 145 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.830 kg 156 g/km

Dati

Vettura: BMW 520d xDrive M Sport

Listino base: 74.400 euro

Data prova: 15/04/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 25°/Sereno, 23°

Prezzo carburante: 1,829 euro/l (Gasolio)

Km del test: 812

Km totali all'inizio del test: 9.567

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 69 km/h

Pneumatici: Pirelli P Zero PZ4 SC - 245/40 R20 99Y XL I* MO-S PNCS - 275/35 R20 102Y XL I* MO-S PNCS (Etichetta UE: C, A, 71 dB - C, A, 73 dB)

Consumi

Media "reale": 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,6 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 29,63 euro

Spesa mensile: 65,84 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 243 km

Quanto fa con un pieno: 1.333 km

