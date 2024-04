BMW Serie 5, grande berlina di rappresentanza che come ogni volta, generazione dopo generazione, fa parlare di sé per le scelte audaci che prende in per quanto riguarda lo stile e non solo. Anche con la nuova generazione, conservativa nelle linee rispetto alla generazione precedente ma con dettagli completamente nuove.

Le concorrenti sono quelle di sempre: Audi A6 e Mercedes Classe E. Come se la cava la berlina bavarese? Lo scopriamo in questo perché comprarla.

Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

Ci piace Non ci piace Comfort di alto livello Tasche laterali non rivestite Funzionamento ADAS Finiture bagagliaio Piacere di guida ADAS a pagamento Qualità costruttiva

La BMW Serie 5 è sempre se stessa: fa discutere nel guardarla e appaga nel guidarla. Stavolta con una dotazione tecnologica da vera ammiraglia e la possibilità di viaggiare per ore nel massimo del comfort.

BMW Serie 5 2024, il posteriore

BMW Serie 5 (2024): dimensioni, bagagliaio e spazio

Con la nuova generazione la BMW Serie 5 è cresciuta in tutte le direzioni e ora per la prima volta in carriera supera i 5 metri di lunghezza, ben al di sopra delle rivali.

BMW Serie 5 2024, il bagagliaio

Centimetri in più a beneficio degli occupanti, con il bagagliaio che rimane invece in linea con la generazione precedente con capacità che oscilla tra 490 e 530 litri a seconda della motorizzazione scelta. L’apertura è ampia e ci sono soluzioni intelligenti come ganci sistemati in alto e classici anelli. Comoda la presenza delle leve per abbattere lo schienale posteriore, con configurazione 40:20:40.

Dietro si sta più che comodi e lo spazio non manca in tutte le direzioni, anche per chi come me supera i 190 cm di altezza. Meno bene per chi siede al centro, costretto a litigare con l'ingombrante tunnel centrale, nel quale sono integrate bocchette dell'aria, comandi per la ventilazione dei sedili e prese USB-C.

BMW Serie 5 2024, i sedili anteriori BMW Serie 5 2024, i sedili posteriori

BMW Serie 5 (2024), le dimensioni Fuori Lunghezza 5,06 metri Larghezza 1,9 metri Altezza 1,51 metri Passo 2,99 metri Dentro Bagagliaio 490 / n.d. - 530 / n.d. litri

BMW Serie 5 (2024), plancia e comandi

Negli anni BMW è stata criticata per proporre interni sempre uguali, senza effetti wow o particolari innovazioni. Con la Serie 5 2024 anche i più critici dovranno ricredersi. La berlina media bavarese infatti è protagonista di una vera rivoluzione digitale che ha fatto scomparire praticamente tutti i tasti fisici - sul tunnel ne sono rimasti appena tre - a regalare un ambiente elegante (come da tradizione) e super tecnologico.

BMW Serie 5 2024, gli interni

Il doppio monitor da 12,3" per strumentazione digitale e 14,9" per l'infotainment mi è piaciuto, ricchissimo di informazioni, anche se per accedere ad alcuni sottomenù bisogna passare attraverso varie schermate. Per questo ho apprezzato davvero tanto il fatto che il classico rotore dell'iDrive sia rimasto al suo posto.

BMW Serie 5 (2024), come va e quanto consuma

Lunghezza superiore ai 5 metri. Per la BMW Serie 5 la città potrebbe essere una giungla dove sopravvivere diventa una vera impresa. È vero per chi deve cercare parcheggio in strada, ma per quanto riguarda la manovrabilità la berlina tedesca sa stupire. Merito dello sterzo leggero e soprattutto delle 4 ruote sterzanti, a rendere sempre facili. Ci sono poi sensori e telecamere a scandagliare tutto quello che si trova nei paraggi e dare vita a una visualizzazione tridimensionale di auto e ambiente circostante.

BMW Serie 5 2024

Il motore della prova è il 2.0 4 cilindri turbodiesel mild hybrid da 197 CV, forse l'unità maggiormente indicate per in ostro mercato. Ha un comportamento sempre fluido e piacevole ed è ottimamente accompagnato dal cambio automatico ZF a 8 rapporti, sempre puntuale nel passare da una marcia all'altra. Accoppiata che dà anche un buon brio: poco più di 7" per passare da 0 a 100 km/h, con velocità massima che sfiora i 230 km/h.

Sulla "mia" BMW Serie 5 2024 è presente anche la trazione integrale xDrive, a offrire tanto grip che infonde sicurezza anche se si affrontano curve strette con andatura particolarmente allegra. In questo caso poi le ruote posteriori sterzanti - in fase - contribuiscono nel definire una dinamica di guida brillante che non richiede mai una correzione sullo sterzo.

BMW Serie 5 2024

Per quanto riguarda i consumi la nuova Serie 5, con massa superiore ai 1.800 kg, in città fa registrare 7,5 litri di gasolio ogni 100 km mentre in extraurbano e autostrada ha fatto segnare rispettivamente 5,1 e 6 litri ogni 100 km percorsi. In media quindi ho ottenuto un più che discreto 6 litri ogni 100 km.

Versione provata Motore 4 cilindri 2.0 diesel mild hybrid Potenza 197 CV Coppia 400 Nm Cambio Automatico a 8 marce Trazione Integrale

Prezzi e concorrenti

I prezzi della BMW Serie 5 2024 partono dai 66.800 euro della 520i S Drive con il turbo benzina mild hybrid da 208 CV, mentre per l'entry level diesel (quello della mia prova) ci vogliono almeno 67.900 euro. Sono disponibili anche powertrain plug-in da 299 e 489 CV con listini a partire rispettivamente da 72.300 e 84.300 euro. La nuova generazione ha visto l'ingresso della inedita i5, mossa esclusivamente da motorizzazioni elettriche, con prezzi a partire da 74.400 euro. Tra qualche mese arriverà poi la nuova BMW M5, per la quale si vocifera di 750 CV di potenza.

Mercedes Classe E Porsche Panamera E-Hybrid 2024

Come detto le concorrenti principali della nuova BMW Serie 5 sono le solite note: Audi A6 e Mercedes Classe E, a comporre il classico terzetto di berline tedesche. Se un'auto del genere la utilizzate prettamente in città invece potete orientarvi sul powertrain full hybrid della Lexus ES, mentre se cercate qualcosa di più spinto la Porsche Panamera vi aspetta. In questo caso però il budget da allocare è ben più alto.