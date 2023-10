La BMW Serie 5 è arrivata all'ottava generazione, con il nuovo modello che viene identificato dalla sigla di progetto G60: rispetto ad altri marchi automobilistici, gli appassionati di auto usano spesso questi codici per distinguere le BMW.

Vi ricordo le Serie 5 probabilmente più "famose" da questo punto di vista, come la E28 degli anni '80 che diede vita alla prima BMW M5; la successiva Serie 5 E34; poi la E39 con il suo design tutto morbido e raccordato a cavallo tra gli anni '90 e Duemila; o ancora la E60 che è venuta subito dopo, ancora ricordata per il motore V10 della M5.

Con questo nuovo modello la Serie 5 viene presentata per la prima volta anche in versione elettrica, con il nome di BMW i5 e pure nella variante station wagon, stessa carrozzeria che è attesa anche per la nuova M5 - quindi la versione super sportiva con motore termico - in arrivo anche lei dopo questo lancio ufficiale, che oggi mi permette di guidarla per la prima volta.

BMW Serie 5 G60 (2024): Esterni

La BMW Serie 5 (G60) è cresciuta in maniera significativa rispetto al modello che sostituisce, soprattutto in lunghezza (di quasi 10 cm). La carrozzeria della nuova BMW Serie 5 (2024) infatti è lunga 5.06 m, larga 1.90 m (3 cm in più di prima), alta 1.52 m (aumentata di 3.5 cm) e con un passo che sfiora i 3 (2 cm in più della Serie 5 precedente).

Per quel che riguarda lo stile, sono gli spigoli, i tagli decisi delle superfici a caratterizzare l'aspetto esterno della carrozzeria, anche perché generano molti cambi di luce nell'alternanza tra le linee.

La parte anteriore è più aggressiva rispetto ad altre Serie 5 del passato, con i fari che ora sono più inclinati per assottigliarsi poi verso il centro, senza che poi la tipica calandra del marchio bavarese, la cosiddetta griglia "a doppio rene", si sviluppi troppo in verticale, come sulle BMW Serie 4 o BMW X7.

Le luci posteriori sono ancora più sottili e larghe, innestate in un design della carrozzeria fatto di linee poco raccordate, proporzioni nette e la parte inferiore verniciata in nero a contrasto sugli allestimenti più sportivi, per definire di più il volume della coda.

Per le tinte esterne si possono scegliere anche i colori speciali del catalogo BMW Individual, o anche pacchetti estetici dedicati ai singoli allestimenti, come ad esempio quello chiamato M Sport Pro, che si aggiunge al livello M Sport.

BMW Serie 5 G60 (2024): Interni

Il bagagliaio della nuova BMW Serie 5 (2024) parte da una capacità minima di 520 litri per le motorizzazioni benzina e diesel (con elettrificazione mild hybrid o ibrida plug-in), oppure da 490 litri per l'elettrica BMW i5. Valori allineati a quanto in media offrono altre berline paragonabili, eccezion fatta per le berline con piattaforme dedicate alla trazione elettrica, che sfruttano di più lo spazio interno e mettono a disposizione anche un vano di carico anteriore.

Gli schienali dei sedili posteriori si abbattono secondo lo schema 40/20/40 e possono essere riscaldabili, con la climatizzazione che a richiesta è a 4 zone e dotata anche di bocchette dell'aria sui montanti centrali.

Come da tradizione per la Serie 5, le finiture interne sono di alto livello, con un'attenzione in più alla sostenibilità. Su questo nuovo modello BMW, infatti, i materiali sono di serie 100% vegani: per rivestimenti dei sedili, del volante, della plancia, dei pannelli porta non viene più usata pelle di origine animale.

C'è poi l'aspetto tecnologico dell'abitacolo, progettato partendo dal doppio schermo visto anche su altri modelli recenti di BMW, che unisce in un display curvo la strumentazione digitale da 12.3" pollici e il sistema infotelematico da 14.9" pollici, con un software BMW che si basa su sistema operativo Linux e con una nuova generazione annunciata per novembre che utilizzerà Android Open Source, un ecosistema che si differenzia dai sistemi Android Automotive visti ad esempio sulle Volvo e sulle Renault.

Questo nuovo infotainment della BMW Serie 5 permette di passare il tempo durante le soste (come quelle per la ricarica dell'elettrica i5) visualizzando sullo schermo dei videogiochi e utilizzando il telefono al posto del controller per le console dei videogame che si usano in casa.

Tutti questi aspetti tecnologici possono sembrare dettagli informatici, che però influiscono sempre di più sul funzionamento dei nuovi modelli di auto, specie in questa categoria di mercato e soprattutto per le funzioni legate alla gestione dell'auto e all'assistenza al guidatore.

Sulla nuova Serie 5, ad esempio, BMW ha introdotto una schermata "home" con colori meno intensi, più riposanti durante la guida; è cambiata la logica di consultazione, con tutte le funzioni di ogni schermata sempre visibili, eliminando quindi degli strati, dei layer, nella ricerca dei vari menu e sotto-menu, soprattutto per quel che riguarda il navigatore; navigatore che, sull’elettrica, mostra i percorsi ottimizzati con i punti di ricarica e il calcolo del tempo necessario per ridare energia alla batteria.

La connettività, infine: Android Auto e Apple car play sono senza fili e per scaricare i vari aggiornamenti ci sono 2 antenne 5G, che possono diventare 4 a richiesta.

Sul tunnel in mezzo ai sedili anteriori c’è ancora il rotore che BMW chiama iDrive ormai dai primi anni Duemila, evolvendosi fino ad oggi ma lasciando ancora un po’ di interazione fisica con i comandi dell’auto. Stesso discorso per la "rotella" del volume dell’audio, o il selettore della trasmissione, l’avviamento della macchina e ancora i tasti scorciatoia per la schermata principale dell’infotainment o per le telecamere.

Senza lasciare tutto alle interfacce touch, insomma, che invece servono a gestire il climatizzatore con una superficie sotto il monitor centrale oppure la cosiddetta Interaction Bar, che arriva fino alle portiere cambiando colore e animandosi se arriva una telefonata ad esempio, o per segnalare la presenza laterale di un’altra macchina o di una bici se state aprendo la porta quando siete parcheggiati.

Il volante, poi, ha un mix di tasti a sfioramento e pulsanti fisici sulle razze, e cambia a seconda delle versioni: sugli allestimenti meno sportivi il volante è a 2 razze, oppure a 3 razze sulle Serie 5 in versione M Sport.

BMW Serie 5 G60 (2024): Guida

La gamma della nuova BMW Serie 5 (G60) è composta dalla motorizzazione 520i mild hybrid 48V, con un 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 208 CV, 330 Nm e cambio automatico a 8 marce, per 1.725 kg di peso (MSport), affiancata dalla motorizzazione 520d mild hybrid 48V che ha un 4 cilindri 2.0 turbo diesel da 197 CV, 400 Nm e cambio automatico a 8 marce, a trazione posteriore sDrive (1.775 kg MSport) o a trazione integrale xDrive (1.830 kg Msport).

C'è poi la motorizzazione 530e sDrive ibrida plug-in a trazione posteriore, che ha un 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 190 CV - 310 Nm con cambio automatico a 8 marce e un motore elettrico da 184 CV - 250 Nm, per un totale di 299 CV - 450 Nm, 2.005 kg di peso (MSport), 0-100 km/h in 6.3 s, 230 km/h (140 km/h in elettrico), e una batteria da 19 kWh con ricarica AC da 7.4 kW, per un'autonomia elettrica dichiarata compresa fra 93 e 103 km.

L'altra ibrida plug-in è la 550e xDrive a trazione integrale, con un 6 cilindri in linea 3.0 turbo benzina da 313 CV - 450 Nm e cambio automatico a 8 marce che, supportato dai 197 CV - 280 Nm forniti dalla parte elettrica, mette a terra 489 CV e 700 Nm, 2.155 kg di peso (MSport), 0-100 km/h in 4.3 s, 250 km/h (140 km/h in elettrico), e una batteria da 19.4 kWh con ricarica AC da 7.4 kW, per un'autonomia elettrica dichiarata compresa fra 83 e 90 km.

In questo primo test drive ho guidato la BMW Serie 5 diesel 520d. Dopo essere uscito dalla città di Milano, per evitare un incidente il navigatore mi ha fatto uscire dalla tangenziale per percorre delle strade extraurbane con traffico medio. Fino allo svincolo in cui ho imboccato l'autostrada il consumo ha oscillato tra 6.5 litri/100 km e 7.1 litri/100 km, cioè circa 14-15 km/litro.

In autostrada ho apprezzato il comfort acustico e di assorbimento delle sospensioni e il comportamento degli assistenti alla guida ADAS, con una novità introdotta sulla nuova BMW Serie 5 per effettuare sorpassi con la guida autonoma: si tratta dell’Active Lane Change con Gaze Assist, che permette di cambiare corsia in autostrada puntando lo sguardo verso sinistra o destra e lasciare che l’auto effettui la manovra, una volta verificate le condizioni di sicurezza (nel video vi racconto meglio di cosa si tratta). Ad andature autostradali il consumo è stato di circa 5.0 litri/100 km (20 km/litro)

Salendo e scendendo dalla strada che arriva al Santuario di Oropa, il consumo è salito a 8.1 litri/100 km (circa 12 km/litro), con una buona compostezza tra le curve dell'assetto, sfruttando tutta la dotazione della versione MSport che avevo in prova, con lo sterzo a risposta variabile, sospensioni sportive ribassate, ammortizzatori elettronici con ruote posteriori sterzanti. In più la nuova Serie 5 (2024) puo arrivare ad avere anche le barre antirollio elettroniche per ridurre il coricamento laterale della carrozzeria in curva.

La nuova interfaccia del software per l'infotainment rende più veloce consultare funzioni frequenti come il navigatore, il reparto audio o le impostazioni dell'auto, che però rendono meno intuitivo capire le impostazioni delle varie modalità di guida, da quella più rilassata ed efficiente a quella più sportiva (in caso di necessità di modifica delle sospensioni, ad esempio).

La risposta del pedale del freno, dell'acceleratore e in generale della trasmissione potrebbero essere più morbide e lineari, anche se la situazione migliora quando si alza il ritmo di guida, situazione in cui la nuova Serie 5 se la cava nonostante le dimensioni e il peso. Pur essendo meno dinamica dei modelli che l'hanno preceduta, avvicinandosi di più al comportamento rilassato di un'ammiraglia come la Serie 7.

BMW Serie 5 G60 (2024): Curiosità

Come sulla BMW Serie 7, anche sulla nuova Serie 5 si possono guardare le partite di calcio della Bundesliga in diretta, a macchina ferma, oppure ascoltando solo l’audio della telecronaca con l'auto in movimento.

Per ora questa funzione è attiva in Germania, in attesa che magari vengano fatti degli accordi anche per le partite della Serie A in Italia, visto che l’infotainment della nuova Serie 5 è in grado di avere questo livello di connettività.

BMW Serie 5 G60 (2024): Prezzi

Come accennato in precedenza, questa nuova generazione della BMW Serie 5 (la G60) è anche la prima ad avere la motorizzazione 100% elettrica, chiamata BMW i5.

La versione lancio è la i5 eDrive 40, che ha 1 motore elettrico posteriore, 340 CV, 400 Nm, un'accelerazione 0-100 km/h di 6.0 s, 193 km/h di velocità massima, 2.130 kg e da 499 a 582 km di autonomia WLTP per la batteria da 81.2 kWh di capacità.

La più potente i5 M60 xDrive ha 2 motori elettrici, 601 CV, 795 Nm (820 Nm in modalità Boost o Launch Control), uno 0-100 km/h coperto in 3.8 s, una velocità massima di 230 km/h, 2.305 kg e da 455 a 516 km di autonomia WLTP per la batteria da 81.2 kWh di capacità.

La potenza di ricarica in corrente alternata AC è di11 kW (o 22 kW come optional) e la potenza di ricarica in corrente continua DC è di 205 kW (10% -80% in 30 minuti).

Il listino prezzi parte da 66.800 euro per la BMW 520i, da 67.900 euro per la BMW 520d, da 72.300 euro per la BMW 530e, da 84.300 euro per la BMW 550e, da 74.400 euro per la BMW i5 eDrive 40 e da 100.200 euro per la BMW i5 M60 xDrive.