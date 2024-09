Il "matrimonio" tra la MotoGP e BMW M continua. Avviato nel 1999, il rapporto che vede protagonista la Casa di Monaco prosegue con l'arrivo di una nuova Safety Car. Già vista in pista lo scorso weekend al Gran Premio di Misano, ecco la nuova BMW M5 coi colori della MotoGP.

Studiata appositamente dal reparto M Performance, la M5 "indossa" una livrea speciale e tante aggiunte esclusive che non la fanno certo passare inosservata.

Dinastia da corsa

Il design della M5 Safety Car è stato reinterpretato prendendo spunto dai modelli da corsa BMW M Hybrid V8 che prendono parte al FIA World Endurance Championship e che hanno gareggiato alla scorsa 24 Ore di Le Mans.

BMW BMW M5 MotoGP Safety Car (2024)

Le forme della BMW sono ancora più muscolose, con passaruota più ampi e nuove minigonne laterali, oltre a una zona anteriore scolpita e al diffusore posteriore in kevlar. Notevole la presenza di fibra di carbonio, con appendici anteriori, inserti laterali, terminali di scarico e tappo del serbatoio realizzati in questo materiale leggero.

Tra le dotazioni speciali della M5 ci sono la barra di sicurezza sul tetto, lo splitter anteriore, i sedili Recaro, le cinture di sicurezza a 6 punti, l'estintore e la pompa di aspirazione del carburante per il trasporto all'estero.

Ha sempre 727 CV "ibridi"

Le numerose componenti in carbonio, comunque, non modificano il peso complessivo della BMW (criticato da tanti appassionati), che resta sempre superiore alle 2,5 tonnellate.

BMW BMW M5 MotoGP Safety Car, gli interni

Un valore decisamente elevato a cui contribuiscono sicuramente le dimensioni importanti della nuova BMW M5 (lunga ben 5,09 metri), ma anche e soprattutto il powertrain ibrido plug-in, che è composto da un 4.4 V8 biturbo e da un motore elettrico, con quest'ultimo alimentato da una batteria da 18,6 kWh. In totale, la BMW eroga 727 CV e 1.000 Nm.

Nonostante ciò, le prestazioni restano da M5, con uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi e lo 0-200 km/h coperto in 10,9 secondi. La velocità massima è di 250 km/h e può essere aumentata a 305 km/h come optional. La batteria può essere ricaricata fino a un massimo di 7,4 kW e permette di percorrere 69 km in modalità elettrica.

I prezzi partono da 150.450 euro.