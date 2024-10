La crisi che sta colpendo il mondo auto richiede risposte pronte e cambiamenti a volte radicali, così da superare indenni quella che sembra essere una tempesta perfetta. La cura in casa Stellantis passa per un cambio di persone chiave alla guida di brand e interi mercati, per risollevare le vendite e rimettere in bolla piani strategici a breve e lungo periodo.

Si attivano così le porte girevoli all'interno del Gruppo, tra addii e promozioni. E un'anticipazione importante: a inizio 2026 Carlos Tavares andrà in pensione.

Chi è chi

Andiamo però al centro della questione facendo i nomi di chi arriva. O meglio, cambia ruolo. Primo tra tutti Jean-Philippe Imparato, attuale numero uno di Alfa Romeo, che lascia la guida del Biscione mantenendo quella di Pro One, divisione dei veicoli commerciali di Stellantis, tra i brand più in salute del Gruppo. Al manager francese verrà affidata la guida del mercato europeo (Chief Operating Officer Enlarged Europe), al posto dell'uscente Uwe Hochgeschurtz. Una posizione importante per Imparato, che si troverà così a tenere le redini di tutti i brand all'interno del Vecchio Continente.

Jean-Philippe Imparato con l'Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo finirà nelle mani di Santo Ficili - attuale numero uno di Stellantis Italia - assieme a Maserati, con il conseguente addio di Davide Grasso, il cui futuro ruolo verrà annunciato più avanti. Grasso paga di fatto le cattive performance del Tridente, sia in Europa sia in altri mercati, con vendite ben al di sotto delle attese e un percorso verso l'elettrico che stenta a decollare. In Europa la quota di mercato è dello 0,0%, come Dodge e RAM. Praticamente sparita dai radar.

Cambio al vertice anche in Nord America: Antonio Filosa è nominato Chief Operating Officer, mantenendo la guida di Jeep, uno dei brand più in salute di Stellantis. Per questo il manager italiano guiderà Stellantis negli Stati Uniti e Canada, con la speranza che riesca a replicare i successi registrati in Sud America, dove il Gruppo continua a crescere come quote di mercato e ricavi. Il Nord America rappresenta a oggi uno dei principali problemi per Stellantis, come evidenziato qualche settimana fa in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari della prima metà del 2024 "Circa due terzi della riduzione del margine operativo sono attribuibili alle azioni correttive in nord America".

Stellantis Antonio Filosa Stellantis Gregoire Olivier

Lascia invece il Gruppo Natalie Knight, ormai ex CFO, che paga l'infelice uscita di agosto nella quale aveva paventato la cessione di Maserati da parte di Stellantis. "Ci potrebbe essere una valutazione in futuro su quale sia la migliore casa per Maserati” aveva dichiarato la manager, subito smentita da Carlos Tavares. Al suo posto arriverà Doug Ostermann, già CFO di Stellantis Cina.

A proposito di Cina: Gregoire Olivier sarà Chief Operating Officer per il mercato del colosso asiatico e manterrà il ruolo di Liaison Officer di Leapmotor.

Stellantis Santo Ficili Stellantis Doug Ostermann

Una cura efficace?

Porte girevoli in Europa, Stati Uniti e Cina, con la speranza che questo basti a invertire la tendenza negativa. Cosa e quanto cambierà è ancora presto per dirlo, i risultati si vedranno nel medio periodo.

I dubbi riguardano non chi rimane o cambia poltrona, ma la fuga di cervelli che da tempo coinvolge Stellantis, la cui politica di non convincere top manager, ingegneri e altri personaggi chiave a rimanere rischia di non pagare. Perché se è vero che l'essenzialità alleggerisce il peso sul portafogli, far avere successo ad auto prodotte da 14 marchi differenti non può prescindere dal giusto numero di persone a guidare progetti e strategie.

AAA sostituto cercasi

Infine la notizia che in molti si aspettavano: a inizio 2026 Carlos Tavares andrà in pensione, lasciando quindi la guida di Stellantis. Fino a qualche giorno fa era un'indiscrezione, poi lo stesso manager portoghese aveva aperto a tale eventualità. Ora è tutto nero su bianco.

"È già in corso il processo formale per identificare il successore di Carlos Tavares, quando lascerà l'incarico al termine del suo mandato di CEO, all’inizio del 2026" si legge nella nota pubblicata da Stellantis. Un processo che terminerà entro il quarto trimestre 2025. Il totonomi è già partito, secondo alcuni Luca De Meo - attuale numero uno del Gruppo Renault - sarebbe in pole position. La risposta arriverà tra un anno circa.