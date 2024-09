Il Gruppo Stellantis sarà tra i protagonisti del Salone di Parigi 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre. Saranno infatti 26 modelli esposti, un ritorno in grande stile dopo anni di assenza alle kermesse europee.

I brand presenti saranno quattro: Alfa Romeo, Citroen, Peugeot e Leapmotor, new entry nel Gruppo Stellantis e fresca di inizio commercializzazione dei suoi primi due modelli europei: T03 e C10. Vediamo però nel dettaglio quali saranno le novità Stellantis al Salone di Parigi 2024.

Le novità Alfa Romeo al Salone di Parigi 2024

Cominciando in ordine rigorosamente alfabetico, Alfa Romeo mostrerà in anteprima mondiale il Model Year 2025 della Tonale, versione rinnovata in maniera leggera del SUV compatto del Biscione. Non ci sono dettagli particolari, ci aspettiamo qualche ritocco estetico - magari a livello del frontale, per uniformarsi a quello della Junior - e tecnologico. Assieme magari a qualche novità anche per i motori.

Ad accompagnare la Tonale ci saranno anche la Junior Veloce, al debutto in Francia, la Giulia Quadrifoglio e la nuova 33 Stradale.

Alfa Romeo Tonale

Le novità Citroen al Salone di Parigi 2024

Per quanto riguarda Citroen le novità mondiali saranno 3, ma non ne conosciamo il nome. Grande indiziata a presenziare al Salone di Parigi 2024 è la nuova Citroen C5 Aircross, basata sulla piattaforma STLA Medium di Peugeot 3008 e Opel Grandland, per montare così sia powertrain elettrificati ed elettrici. Potremmo anche vedere i restyling delle C4 e/o C4 X o la versione per il mercato europeo della Citroen Basalt, SUV coupé presentato in India poco tempo e basato sulla piattaforma Smart Car, la stessa della Fiat Grande Panda. Ci sarà poi l'occasione per vedere da vicino le nuove C3 e C3 Aircross, insieme ad alcuni esemplari di Ami e alla Ami Tower, una scultura per celebrare i quattro anni del modello.

Citroen C3 Aircross (2024)

Peugeot, invece, al Salone di Parigi 2024 toglierà i veli per la prima volta alla E-408, versione elettrica del suo crossover coupé. Anche in questo caso non ci sono specifiche tecniche, ma dovrebbe adottare lo stesso powertrain della 308 (con cui condivide la piattaforma EMP2), composto da un motore anteriore da 156 CV e batterie da 51 kWh netti. Debutto anche per le E-3008 ed E-5008 in versione Long Range. Infine spazio alla concept Inception già vista al CES 2023 e al suo volante Hypersquare.

Peugeot 408

Infine debutterà come brand dell'universo Stellantis Leapmotor, che porterà in Francia la nuova B10, SUV compatto elettrico anticipato per ora da alcune foto teaser. Lo stand del costruttore cinese dovrebbe ospitare anche le T03 e C10.