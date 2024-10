Non sempre le Case propongono solo offerte con Ecobonus statale: ad esempio, la Volkswagen Taigo viene proposta anche con un contributo delle Concessionarie, senza incentivi e senza rottamazione. Vediamo i dettagli.

La Volkswagen Taigo R-Line Plus 1.0 TSI 95 CV è disponibile con un prezzo di listino di 29.200 euro, ma viene offerta in promozione a 26.666 euro, grazie ad uno sconto delle Concessionarie pari a 2.534 euro.

L'offerta prevede un anticipo di 4.900 euro e un finanziamento di 22.126 euro, da ripagare in 35 rate mensili da 148,99 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,02%); alla fine del finanziamento è prevista una maxi rata di 19.395,80 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito, per un chilometraggio massimo di 30.000 km, con un costo di 0,07 euro per ogni chilometro eccedente.

Nella rata è incluso anche un servizio in più: un'estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o fino a 80.000 km. C'è poi una promozione per l'acquisto di pacchetti di manutenzione a prezzo ridotto.

Vantaggi

Anche senza gli incentivi statali, è disponibile un prezzo scontato significativo rispetto al listino grazie alle concessionarie Volkswagen; su questa Taigo anche TAN e TAEG sono competitivi, ed è utile l'estensione di garanzia di 2 anni, per un totale di quattro.

Svantaggi

Più che l'anticipo alto, compensabile con una permuta, è da notare l'elevato valore della rata finale.

In sintesi